Perlas del AMANECER

Seguimos en modo "burreros". River y Boca se están aproximando al disco con un final de bandera verde. Los "millonarios" todavía llevan un hocico, pero los "xeneizes" esperan una definición cabeza a cabeza. El resto, ni entra a placé.Cumplís años, te fallan todos... te morís, vienen todos. Queda claro que el problema es el regalo."A mi esposa ya no le falta nada en la vida, porque ayer llegué borracho y me dijo: ¡lo único que me faltaba!"."En la vida hay que evitar tres figuras: los círculos viciosos, los triángulos amorosos, y las mentes cuadradas". (Mario Benedetti).