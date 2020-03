Nacidos un 29 de febrero festejan el día de su nacimiento cada cuatro años

Recientemente, el calendario hizo referencia a una fecha que -sin dudas- no pasa desapercibida para una muy importante cantidad de personas que habitan este mundo.

Y tal como lo señaló una nota de Infobae, indicar la fecha de nacimiento en las redes sociales para que los contactos puedan saludarlos en su cumpleaños parece algo simple, casi automático, en la vida de las personas.

Sin embargo, hay una porción de la población que no sabe qué hacer: los que nacieron el 29 de febrero.

¿Lo ponen el 29 y sólo lo saludan cada cuatro años? ¿O lo ponen un 28 ó 1 de marzo?



VENTAJAS Y

DESVENTAJAS

Haber nacido en una fecha que oficialmente llega cada cuatro años tiene ventajas y desventajas.

La mayor desventaja es que, en teoría, sólo pueden celebrarlo cada cuatro años, aunque eso los haría tener sólo la cuarta parte de su edad.

El chascarrillo habitual es que una persona de 56 años, por ejemplo, sólo tendría 14 si contara el número de veces que ha festejado su verdadera fecha de nacimiento.

Entonces, ¿cómo festejan su cumpleaños? ¿Qué día es correcto decirles "feliz cumpleaños"?

Así las cosas, cuatro cumpleañeros describieron al colega antes mencionado cómo viven su celebración

* Rodrigo Hurtado

El pasado 29 de febrero cumplió 24 años, y también lo hizo Sol, su melliza.

Y por sexta vez les tocó celebrar su nacimiento en la fecha indicada, lo que supone un festejo especial.

"Cada vez que cae un 29 de febrero me pongo, muy feliz porque siento que es realmente mi cumpleaños", confesó Rodrigo.

Desde que se creó su cuenta de Facebook el joven se toma el trabajo de cada cuatro años modificar la fecha para que sus conocidos lo saluden.

"La gente se sigue sorprendiendo cuando digo mi fecha de cumpleaños y hasta me reclama el DNI porque piensan que es una broma", aseguró Hurtado.

Al respecto de qué sucede aquellos años que no son bisiestos, el joven explicó que junto con su hermana melliza decidieron festejar siempre el 1 de marzo ya que es de mala suerte hacerlo antes.

Al respecto de si reniega con la fecha de cumpleaños, el joven aseguró que no y que lo celebra al igual que todos: "siempre hay gente que te saluda antes, pero nuestro entorno ya se acostumbró aunque siguen las típicas bromas de que en realidad no es mi cumpleaños".

* Sol Hurtado

Junto con su mellizo, Sol cumplió 24 años y siempre tuvo algo en claro: nunca dejar de festejarlo.

"Siempre lo festejamos el primer día de marzo, porque sino dicen que es mala suerte. Para mí no tiene algo tan raro sino algo lindo que merece ser festejado", manifestó la joven.

En cuanto a si se toma o no el trabajo de configurar sus redes sociales para que la puedan saludar, la joven confesó que antes se tomaba el tiempo de hacerlo pero que hoy las personas que la rodean tienen en claro su fecha de cumpleaños y no le ve sentido: "siempre me pasa que hay alguien que me saluda antes o después pero no pasa nada".

Según la joven, las bromas más frecuentes son las de "no cumplís años" o "tenés cinco años".

Pero lejos de sentirse intimidada, siempre se río con gusto de las bromas de sus compañeros.

* Verónica Nolazco

En los años no bisiestos, Verónica Nolazco festeja su cumpleaños los 28 de febrero.

Este año, por suerte pudo festejar sus 33 años el sábado 29.

"Siempre me gusto festejar mis cumpleaños y celebrar la vida caiga el día que caiga, pero obvio que es muy especial porque es como mi cumpleaños oficial. Es muy gracioso porque me han pasado cosas muy 'locas' como que la gente piense que mi DNI es falso o que no me crean que cumplo el 29".

Nolazco nació a las 00:00 del 29 de febrero por lo que siente que es aún más destinado que su cumpleaños caiga en una fecha tan inusual.

"No reniego para nada con mi fecha de nacimiento, nunca la habría cambiado. De hecho, pienso que está muy bueno. Es un año más de vida y hay que agradecer siempre", enfatizó Verónica.

* Mercedes Solare

Para Mercedes Solare, cumplir un 29 de febrero implica una mezcla de sensaciones: "mucha gente se olvida de saludarte, porque no figura en el almanaque todos los años. Es como que no existís".

Solare eligió siempre festejar el 28 de febrero porque quería recibir lo más rápido posible sus regalos: "ahora prefiero celebrarlo el 1 de marzo porque es un día más para tener la misma edad. A veces cuando me preguntan cuando cumplo años, digo directamente 'el primer día de marzo', y hasta me mentalicé así".

En cuanto a si reniega con cumplir años el 29 de febrero, Mercedes dijo que no y aseguró que no hubiera preferido que la anoten otro día, ya que no hubiera sido real o verdadero.

Y confesó que "a medida que fui creciendo me di cuenta de que hay muchas personas que cumplen y que atraviesan lo mismo que yo, así que me sentí mucho mejor".

RELACIONADO AL

29 DE FEBRERO

Información brindada por El Comercio.com., y otra recopilada en varios sitios de Internet, permite memorar lo siguiente:

* 2020 es un año bisiesto, es decir el calendario tiene un día más y en lugar de tener 365 días, tiene 366, y quienes nacieron el 29 de febrero debieron esperar cuatro años para festejar en la fecha exacta su cumpleaños.

* Según datos del Registro Civil de Ecuador, 389 personas nacieron en el último 29 febrero del 2016.

Y Guayas es la provincia en donde más nacimientos se registraron en esa fecha con un total de 100, seguido de Pichincha con 79.

* Para el registro de la persona, la institución se basa en el informe de nacido vivo que emiten todos los hospitales. En el mundo se estima que hay unas 5 millones de personas nacidas en este día del total de 7 700 millones de habitantes que tiene la Tierra y, según las leyes probabilísticas, la posibilidad de nacer el 29 de febrero es de una entre 1 461, de acuerdo a lo mencionado por el diario El Español.

* El origen de su nombre viene del latín bis sextus diez ante calendas marti (sexto día antes del mes de marzo), que se corresponde con un día extra entre el 23 y 24 de febrero. En el calendario juliano, el 24 de febrero era el sexto día antes de las calendas (primer día del mes) de marzo.

* Hubo un 30 de febrero, y la confusión tocó a su fin cuando en 1712 hubo dos días bisiestos, con lo que ese año tuvo un 30 de febrero. Ese día corresponde al 29 de febrero del calendario juliano y al 1 de marzo del gregoriano. Al final, Suecia adoptó el calendario gregoriano en 1753.

* ¿Cuál es la diferencia entre un año normal y uno bisiesto? Según el calendario gregoriano, que se ha impuesto en todo el mundo, un año tiene 365 días. Un año bisiesto, en cambio, 366. Este es un intento de conciliar la precisión del calendario cristiano occidental con la rotación de la Tierra alrededor del Sol y con otros hechos astronómicos: los solsticios de verano e invierno, que marcan el comienzo del calendario de verano e invierno y los equinoccios, las dos fechas en las que el día y la noche tienen igual duración e indican el inicio del calendario de primavera y de otoño.