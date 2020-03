El alerta es "muy alto"

La Organización Mundial de la Salud llevó el riesgo de expansión global del coronavirus causante del Covid-19 de "alto" a "muy alto" tras detectarse el primer caso en el Africa Subsahariana, la última región del planeta donde no habían reportado casos de la enfermedad que se originó en China que se ha venido expandiendo de una manera "alarmante" en los últimos días, en varios países, especialmente en Asia y Europa.Los números más preocupantes, fueron los que se conocieron en el norte de Italia, donde se reportaron 34 casos fatales, situación que obligó a tomar diferentes recaudos y hasta suspender espectáculos de masiva convocatoria, incluidos partidos de fútbol correspondientes a la Serie A.El último anuncio, que dio cuenta de la elevación del riesgo, fue realizado en conferencia de prensa por Tedros Adhanom Grebreyesus, en su carácter de directos general de la OMS.Los números que dio a conocer sorprendieron a los asistentes. Grebreyesus señaló que se detectaron, fuera de China, nada menos que 4.351 casos, en 48 países, al recibirse las primeras confirmaciones de México, Nigeria, Nueva Zelanda, Países Bajos, Dinamarca, Lituania y Estonia.En cambio, se reconoció que "en los últimos días se diagnosticaron menos casos nuevos en China, con un índice por debajo del resto del mundo", en lo que señaló la OMS como "un hecho alentador".En ese sentido, se expresó que en las últimas 24 horas, fueron 329 los nuevos afectados en China, constituyéndose en "el número más bajo en un mes".Sin embargo, preocupa cada vez más "el incremento" que se constató en los últimos días en países que "no habían reportado datos oficiales".Se admitió desde la Organización Mundial de la Salud que "muchos casos se pueden relacionar actualmente con los contactos de las personas con los primeros focos de la epidemia, que sigue expandiéndose a pesar de todas las recomendaciones que se realizan".Grebeyesus, un médico nacido en Etiopía, durante la misma ronda de prensa insistió en que "todavía hay oportunidad de contener el virus si se toman acciones enérgicas para detectar los contagios con rapidez, los pacientes son aislados y tratados, al tiempo que sus contactos son monitoreados".Tedros recordó en otro momento que "se están desarrollando más de veinte vacunas contra el Covid-19 a nivel global, que continúan los tests clínicos de terapias contra la enfermedad y que se aguardan los primeros resultados en pocos días, porque, evidentemente, las expectativas fueron creciendo y están bastante avanzados los estudios que vienen efectuando los profesionales".Consultados en la rueda de prensa si con los nuevos casos se puede considerar que "el coronavirus es una pandemia", los responsables de la OMS insistieron en que ese es un término "coloquial" que prefieren no usar, ya que implicaría "aceptar que cualquier ser humano hoy está expuesto al virus", dijo el director ejecutivo Mike Ryan, responsable del área de Emergencias Sanitarias.Ryan aseguró que "si la OMS utilizara los sistemas de medición de la década anterior, en la que sí declaró a la gripe A de 2009 como una pandemia, también nos encontraríamos actualmente con un hecho similar, aunque señaló que en este momento lo importante es centrarse en prevenir nuevos contagios, no solo en curar los que ya se contabilizaron"."Aceptar que la vía de la mitigación, en lugar de la contención, es la única salida, es admitir que el virus no puede ser detenido, pero vemos que sí puede ser reducido si se toman las medidas necesarias", señaló Ryan, poniendo el ejemplo de China.Los últimos datos confirman que el coronavirus COVID-19 ya elevó a 87.700 los casos de contagio en todo el mundo, la inmensa mayoría (casi 80.000) en China, donde se han registrado 2.872 muertes por esta causa.Fuera de ese país, se confirmaron casos en más de 60 países, incluidos 83 en España, de acuerdo con el informe publicado en las últimas horas, 81 de los cuales, son evaluados como "activos" y solamente dos pacientes recibieron el alta médica, consignó el Ministerio de Salud.La situación más preocupante es la de Irán, con 978 casos declarados y 54 muertos, por encima de Italia, donde las víctimas fatales son 34.Corea del Sur, es otro de los países más afectados, registrándose hasta este momento 21 defunciones; ubicándose luego Japón, con 12.También se reportaron fallecimientos en otros cuatro países, tres asiáticos y el restante americano. En todos los casos, con un muerte: Tailandia, Taiwán, Filipinas y Estados Unidos.El presidente Donald Trump ordenó prohibir la entrada a Estados Unidos de todos aquellas personas que hayan visitado Irán en los últimos 14 días y además, estudia restringir el acceso desde la frontera con México, aunque de todos modos, dijo que espera "no tener que hacerlo".Trump tomó esta medida tras anunciar la muerte de una mujer por COVID-19 en Estados Unidos, constituyéndose en el primer deceso en el continente americano.