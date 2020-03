“Espero que el Intendente dé un mensaje positivo”, manifestó Leonardo Viotti

El jueves a las 9 como sucede cada año, el intendente Luis Castellano dejará inaugurado el período legislativo 2020 con un discurso que marcará los lineamientos para este nuevo período y que mostrará por dónde irá su gestión y cuáles serán las prioridades.Al ser consultado el concejal de la oposición Leonardo Viotti, sobre qué espera que contenga ese mensaje, señaló que “por mi parte espero que dé un mensaje positivo, donde nos invite a los concejales a un trabajo conjunto y mancomunado, pero real, que no solo quede en declaraciones. Espero un discurso donde aborde las acciones concretas que piensa realizar durante el 2020 para enfrentar los problemas que vivimos en la ciudad, como la inseguridad, la deficiencia del transporte público, la generación de nuevas herramientas para que las más de 5.000 familias anotadas en el registro puedan acceder al primer lote o la primera vivienda. Espero que cuente cómo planea cumplir sus promesas que la ciudad llegue al 100% en todos los servicios (cloacas, agua potable, gas natural y pavimento) y sumar las 100 nuevas cámaras de seguridad prometidas. Las promesas realizadas en campaña deben cumplirse y seremos custodios de eso”, indicó el edil de Cambiemos.Y subrayó: “espero que su reclamo a la provincia por más seguridad se haga sentir, que no sea tibio ahora que quien gobierna es su propio espacio político. Lo mismo a nivel nacional, espero que sus intereses políticos partidarios no sean más importantes que las necesidades de los rafaelinos y sepa reclamar recursos para sumar más obras a la ciudad y más infraestructura para nuestras empresas”.Viotti sostuvo que "el Concejo en este 2020 tiene el desafío de lograr manejar una agenda propia que vaya más allá de los requerimientos del Intendente y de los reclamos a los distintos niveles de gobierno para lograr las soluciones a los principales problemas de la ciudad, debemos discutir y pensar normativas que ayuden a plasmar ese objetivo. Debemos seguir trabajando fuertemente en el control al Ejecutivo, en como eficientizar el uso de los recursos de los rafaelinos y en acompañar a nuestras instituciones e industrias que sin duda son el corazón de nuestra ciudad”, finalizó.