Buen punto consiguió Unión

Unión de Sunchales sigue con la buena sumatoria en 2020 en el torneo Federal A. El equipo dirigido por Marcelo Milanesse empató ayer en Guarupá frente a Crucero del Norte 0 a 0 y de esa manera sigue en carrera por intentar alcanzar puestos de clasificación.Los unionistas sumaron 9 de los últimos 18 puntos que disputaron y siguen cerca del lote de los seis primeros. Claro que en la próxima fecha quedará libre y eso lo puede complicar.A pesar de buscarlo durante todo el encuentro, el elenco local dirigido por Carlos Marczuk no pudo quebrar el arco sunchalense y complicó sus chances de meterse en el Hexagonal Final. El «Bicho Verde» tuvo un par de chances claras sobre el cierre del cotejo, pero el arquero Argüello salvó a los locales. Crucero suma 23 puntos y está undécimo en la Zona «A».El conjunto de Marcelo Milanese volverá a jugar en la 23° fecha como local frente a Sportivo Belgrano de San Francisco.CRUCERO 0 - UNION 0Cancha: Guarupá. Arbitro: Francisco Acosta.Marcos Arguello, Rodrigo Acosta Ferreira, Juan Portillo, Alejandro Pérez, Rodrigo Ramírez, Richard Rodríguez, Axel Vallejos (Maximiliano Perusatto), Agustín Bellone (Cristian Campozano), Alvaro Klusener, Pablo Motta(c) y Francisco De Sousa (René Billalva). Sup: Guillermo Bachke, Cristian Sain, Enzo Buera y Ulises Adoryan. DT: C. Marczuk.Leonardo Torres, Jonatan Paiz, Lucas Pruzzo, Gustavo Mathier, Nicolás Guzmán, Miguel Yuste, Adrián Rodríguez (Diego López), Germán Rodríguez (Alvaro Aguirre), Matías Zbrun, Diego Meza (Franco Semino) y Matías Valdivia. Sup: Facundo Décima, Damián Arnold, Lucas Vera Piris y Santiago Stecaldo. DT: M. Milanesse.No hubo goles.OTROS RESULTADOSChaco For Ever 2 (Matías Romero -2-) - Sp. Belgrano 0; Sp. Las Parejas 3 (Daniel Salvatierra -2- y Pollachi) - Sarmiento de Resistencia 1 (Gonzalo Cañete); Boca Unidos de Corrientes 1 (Antonio Medina); Gimnasia de Concepción del Uruguay 4 (Luis Sotto, Nicolás Musico, Matías Fonseca y Kevin Retamar).Las posiciones tras la 21° fecha en la Zona A quedaron así: Chaco For Ever 33 puntos; Güemes y Sarmiento 32; Sp. Las Parejas, Defensores de Pronunciamiento y Douglas Haig 30; Central Norte 28; Unión 27; Defensores de Villa Ramallo y Boca Unidos 25; Crucero del Norte 23; San Martín 21; Sp. Belgrano 19; Juventud de Gualeguaychú 18 y Gimnasia 17.