Hockey: de cal y de arena

En su segunda presentación ante el conjunto neozelandés por la FIH Pro League en condición de visitante, Los Leones se tomaron revancha de la caída por 5 a 3 en el primer cruce y en el sintético del Nga Puna Wai de Christchurch vencieron por 3 a 2 y sumaron tres unidades en el certamen internacional, acumulando 8 puntos sobre seis partidos jugados.Los goles nacionales fueron convertidos por Leandro Tolini, Ignacio Ortiz y Maico Casella, mientras que Sam Lane anotó los 2 goles locales. La próxima parada para los Leones será Perth, Australia, donde enfrentarán al combinado local en dos nuevas fechas de la FIH Pro League. El viernes 6 de marzo, desde las 9.30 am de nuestro país, se cruzarán en el sintético del Perth Hockey Stadium, en tanto que el sábado 7 volverán a enfrentarse desde las 7.30 am.DERROTA DE LAS LEONASEn el segundo cruce como visitante ante Nueva Zelanda, la Selección femenina de hockey cayó por 5 a 3 en lo que fue su sexta presentación en la FIH Pro League. La próxima cita para Las Leonas será el fin de semana que viene en Australia. María José Granatto, en dos oportunidades, y Agustina Gorzelany fueron las autoras de los goles albicelestes.Los enfrentamientos de FIH Pro League ante Australia fueron programados para el viernes 6 de marzo (7 am) y el sábado 7 (5 am).