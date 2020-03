Para los supermercadistas la Ley de Góndolas no es una buena idea

La semana pasada, en lo que fue la última sesión extraordinaria, el Senado de la Nación aprobó la Ley de Góndolas. En términos formales, la norma que busca promover la competencia entre las grandes marcas y las pymes comenzará a regir en los próximos días, generando en el sector supermercadista muchas dudas e inquietudes.

Varios de los considerados formadores de precios se manifestaron en contra de la denominada Ley de Góndolas aprobada la semana pasada en el Senado, expresando que deberá sortear probables planteos respecto de su constitucionalidad.

Esta ley se aplicará a supermercados, autoservicios de productos alimenticios y no alimenticios, cadenas de negocios minoristas, organizaciones mayoristas de abastecimientos y centros de compras, quedando afuera aquellos agentes cuya facturación sea equivalente a la categoría de MiPyMEs y los productos alcanzados serán alimentos, bebidas, productos de higiene personal y artículos de limpieza para el hogar.

La presentación en las góndolas de un proveedor o grupo empresario no podrá superar el 30% del espacio que comparte con productos de similares características, y la participación deberá considerar al menos cinco proveedores o grupos empresarios.

En Rafaela, al ser consultado Francisco López, como responsable de Supermercados Pingüino, señaló que considera que en este caso la ley no los afectará teniendo en cuenta que son una pyme. “Sobre la Ley de Góndolas en sí, dijo que “es inviable, que no se puede aplicar en el resto del país y no es una buena forma de incentivar el compre local porque hay otras maneras de hacerlo, a través de créditos blandos, menos impuestos y no que se le tenga que comprar sí o sí a alguien que es ineficiente y caro a la hora de trabajar”.

López manifestó que a su entender no es una buena decisión esta iniciativa, que comenzará a regir tras ser oficializada y sostuvo que no se puede ocupar la góndola con productos que no se venden, no son atractivos o están bien desarrollados. “Igualmente todo lo que promueva el consumo nacional suma, pero hay otras formas más probadas que una Ley de Góndolas”, subrayó el referente del sector supermercadista local.

Cabe señalar que si bien el plazo para implementar la Ley de Góndolas se prevé en 120 días desde su promulgación, los formadores de precios y grandes cadenas de supermercados advierten que en ese lapso tendrán que resolverse distintas cuestiones relacionadas con el nuevo esquema de oferta.

Lo concreto es que se abre un nuevo camino a partir de esta ley, en donde hay distintos intereses que entran en juego y habrá que analizar sobre la marcha los resultados concretos que se evidencian y los beneficios que trae esta reciente norma que se aprobó hace algunos días.

Por ahora hay quienes celebran este logro y lo defienden y muchos otros que entienden que es de difícil ejecución e irrelevante, que no hará ni bien ni mal y al igual señalaron responsables de autoservicio de nuestra ciudad, no fomenta la competencia ni evita distorsiones de precios.

En tanto esta nueva ley, requerirá indefectiblemente una importante cantidad de inspectores con cintas métricas que efectúen los controles, cosa que en la práctica se observa como muy complejo.



La informalidad como foco de las discusiones

Al igual que cuestionaron muchos legisladores nacionales en el debate, esta Ley de Góndolas dejará en evidencia a muchas de las cooperativas y empresas de la economía popular, que están en la informalidad y no podrán ser incorporadas dentro del circuito comercial con las grandes cadenas. Por eso entienden que primero habría que haber trabajado para permitirles a esos sectores la formalización de su trabajo.