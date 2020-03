Almagro cumplió 80 años en pleno crecimiento deportivo

El domingo 1 de marzo fue un día muy especial para el Club Almagro de Rafaela. La entidad de calle Garibaldi cumplió 80 años de vida y este nuevo aniversario, sin dudas especial, lo muestra con un presente esperanzador para su dirigencia, profesores y deportistas.

No es casual la frase que cada vez más seguido vemos en las instituciones, sobre todo las de barrio. «Una hora más en el Club, una hora menos en la calle», palabras elocuentes de lo que los clubes pueden generar para el desarrollo de una persona, mucho más allá de lo deportivo.

Almagro cumple con su función desde hace muchísimo tiempo en varias disciplinas e inclusive brinda sus instalaciones a Escuelas para que los chicos hagan educación física.

Para conocer cómo encuentra este cumpleaños a la entidad, conversamos con su presidente Fabián Morel: «Somos un club de barrio con toda su trayectoria, con alternativas vividas, alegrías y desazones, pero lo importante es continuar. El club de barrio vive hoy en día del aporte de la cuotas sociales deportivas, al no brindarse muchos beneficios es complicado captar socios, conseguir publicidad para un club de barrio es muy complicado. Antes se podían organizar fiestas, polladas, era mas fácil. Hoy por el trajín diario conseguir gente que ayude se complica, pero valoramos a quienes siempre están dispuestos a colaborar», expresó el dirigente a modo de introducción.

Entrando más en detalles de la realidad del Club, mencionó que «se dio un cambio fundamental que vamos a tomar como bastión este momento. Es como un punto y seguido, que nos posiciona un poco mejor. El patín sigue con mas de 100 deportistas, el voley tuvo un gran cambio y creo que en todas sus categorías va a estar en los 200 deportistas, las demás disciplinas como karate, taekwondo, escalada y la Escuelita de Fútbol Infantil en la canchita de barrio Villa Podio, también aportan, con lo cual estamos alrededor de 400. Con la posibilidad de ampliación, porque el Club puede albergar hasta 800 deportistas».

En estos últimos años ha cambiado bastante la fisonomía de la institución, en cuanto a infraestructura. «La decisión está tomada en darle un fuerte impulso al patín y al voley. Están los lugares ocupados y queremos tratar de jerarquizarlas, junto con las demás que ya contamos, aprovechando la infraestructura que contamos», respondió ante la consulta sobre la chance de sumar otras actividades. Asimismo, acotó que «dentro de 30 días vamos a realizar una presentación formal con los profesores de cada disciplina».

Volviendo sobre los cambios que se fueron dando, expuso que «la decisión viene del año pasado con el cerramiento de las canchas de bochas, que fue fuerte y dolorosa, pero lo hicimos para el crecimiento del club y vemos que los resultados lo están demostrando».

Por otra parte, destacó el «aporte femenino, que es prácticamente el 90 por ciento en el Club. Por eso seguimos analizando obras y eso te va impulsando a hacer otras cosas. Dentro de un mes vamos a encarar la construcción de nuevos baños y vestuarios, en la parte donde está escalamiento. La disciplina va a ir sobre esos baños, o sea que puede seguir desarrollándose, y esto permitirá organizar Grand Prix de voley brindándole mayores comodidades a la gente».

De todos modos, lo más inmediato y no es un dato menor en estos tiempos que hará Almagro de acuerdo a lo expresado por Morel es «la iluminación afuera del Club, con la instalación de cámaras debido a la problemática general que hay en cuanto a inseguridad». En pos de estas iniciativas, Morel se mostró esperanzado en que el Club pueda conseguir algún subsidio, ya que «hoy cualquier obra es muy costosa». (Fuente: www.todoapulmon-rafaela.com).