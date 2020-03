Un enérgico rechazo a los dichos de Fernández

Distintos referentes de los productores agropecuarios autoconvocados rechazaron enérgicamente las palabras del presidente Alberto Fernández, quien el pasado viernes dijo que "los autoconvocados del campo tienen una finalidad política"; los tildó de "opositores" y afirmó que su accionar "está claramente inducido por dirigentes de Cambiemos".

Tras dichas expresiones, desde el Movimiento "Campo+Ciudad", manifestaron: “La falsedad de esas afirmaciones resulta evidente: a lo largo y ancho del país, existen decenas de movimientos de productores autoconvocados.

Entre sus integrantes hay militantes y simpatizantes del peronismo, de la UCR, del PRO, liberales, conservadores, pero, sobre todo, una enorme mayoría de ciudadanos que son apartidarios e independientes de cualquier espacio político".

Y aclararon: "Si un conjunto políticamente heterogéneo como lo son los productores agropecuarios se encuentran hoy unidos en la vereda opuesta a la del gobierno, es exclusivamente porque las políticas implementadas hasta ahora son nefastas para el campo".

Además, expresaron que las movilizaciones que se realizan en diferentes lugares del país "no son a favor de un partido ni en contra de otro, sino en defensa del derecho inalienable a disponer de los frutos de su trabajo. Reducirla a una supuesta propaganda opositora es un insulto a la inteligencia de los argentinos".

Y por otro lado, enviaron un mensaje al presidente de la Nación: "Alberto Fernández ataca a los productores porque no puede justificar de forma alguna el hecho de que, tras casi dos décadas de retenciones y 175.000 millones de dólares recaudados, los políticos no fueron capaces de resolver los problemas que ellos mismos ocasionaron".

Otro de los sectores que rechazaron las expresiones del Presidente de la Nación, fue el que integran los productores Autoconvocados de Guerrico, en el Partido de Pergamino.

En un comunicado manifestaron: "Estamos totalmente en desacuerdo con los dichos del Presidente de la Nación. El campo no está en buenas condiciones económicas, y las protestas son genuinas y con fundamentos, y no son un capricho ni están influenciadas por la oposición".

"El campo está cansado de aportar para beneficios de los políticos. No metan a los pobres como escudo de la negociación. Somos el sector que más aportó en los últimos años para cubrir la ineficiente administración que tiene nuestro país", dijeron.

También reclamaron a los integrantes del gobierno nacional que "recapaciten y tomen medidas viables para nuestra economía, a partir de una reducción del gasto público".

En el sector agropecuario tampoco cayeron bien los comentarios de Alberto Fernández sobre que el campo "no ve la situación por la que atraviesa la Argentina".

Productores de la Filial de Crespo, en la provincia de Entre Ríos, respondieron de la siguiente manera: "Es engañoso y provocador lo que dice el Presidente. Hace casi dos décadas que desde la producción agropecuaria se aporta con retenciones y el problema del hambre no se ha solucionado. No es culpable el campo que en 2020 haya un argentino pasando hambre, es evidente que es responsabilidad de los gobernantes que no distribuyeron correctamente los recursos en recaudación de los impuestos".



EN BELL VILLE

Un grupo de productores autoconvocados y representantes de la Mesa de Enlace provincial y nacional, volvieron a movilizarse en rechazo al aumento de la presión impositiva.

Fue a través de una Asamblea y Tractorazo en el acceso a Bell Ville sobre la Autopista 9. Desde ese mismo lugar, el próximo jueves llevarán su reclamo a la ciudad de Córdoba.

En esa oportunidad, los productores rechazaron las expresiones del Presidente de la Nación, y pidieron a los dirigentes del campo que integran la Mesa de Enlace la profundización de la protesta por la falta de respuestas del gobierno a los planteos del sector.

Desde esta zona de la provincia de Córdoba, proponen a la Mesa de Enlace realizar un cese de comercialización de granos, en fecha y duración de la medida de fuerza a decidir.

Pero además, los productores reclamaron al gobernador provincial, Juan Schiaretti, que se pronuncie a favor del reclamo del sector agropecuario, ya que comentaron que Córdoba aporta el 30% del total de las retenciones.