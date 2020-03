Atlético visitará a Quilmes, con la necesidad de ganar

Todos en Atlético de Rafaela saben que es el momento de cambiar. Atraviesa su peor racha en el certamen -justo ahora- tras sumar por primera vez dos derrotas seguidas, y no hay tiempo para lamentos ni especulaciones. Todos saben que debe volver a sumar de a tres para seguir prendido en esa pelea por meterse en el reducido.



Este lunes, a las 20:00, será visitante de Quilmes por la fecha 19 de la Zona B de la Primera Nacional en el estadio Centenario.



La “Crema”, que suma 24 puntos, necesita de manera imperiosa un resultado positivo, ya que Tigre (28) ganó y se fue a cuatro, mientras que Dálmine (22) ayer perdió en Mendoza con Gimnasia y desaprovechó la posibilidad de crecer en la tabla. El que sí lo hizo fue el ‘Lobo’ mendocino, que quedó en la línea de Atlético. Y hoy el elenco albiceleste jugará con el resultado puesto de Riestra (29) y San Martín de Tucumán (41), que se miden desde las 17hs.



El encuentro entre el ‘Cervecero’ y el elenco cremoso tendrá a Diego Ceballos como árbitro principal y será televisado por streaming a través de TyC Sports Play.



El entrenador, Walter Nicolás Otta, no confirmó el equipo tras el entrenamiento de ayer en el Monumental, previo al viaje a Capital, pero sumó unos minutos de fútbol y hubo cambios, de nombres y de esquema.

Primero, el obligado. Por Renso Pérez expulsado ante Defensores de Belgrano, suspendido por roja directa (dos fechas), ingresaría Reinaldo Alderete, uno de los que recupera tras un par de encuentros afuera por lesión. Pieza clave en el mediocampo y funcionamiento del equipo. El que reaparece tras cumplir con la fecha de suspensión es Lucas Blondel, saliendo de la formación inicial Denis Stracqualursi. En el arco, y por primera vez en el año, estará Nereo Fernández, también recuperado de un pequeño desgarro. Y el otro cambio sería el ingreso de Franco Racca, quien no comenzó jugando esta segunda rueda (debía cumplir con dos fechas de sanción) pero recupera su lugar en la zaga, tras las malas decisiones que tuvo la última línea en el juego ante el ‘Dragón’, saliendo el uruguayo Sergio Rodríguez.



Ante este panorama el posible 11 titular sería con Nereo; Paredes, Niz, Racca y Liporace; Blondel, Romero, Alderete y Mendieta; Acosta y Protti.



El “Cervecero” también viene de dos fechas sin poder ganar, con una derrota (vs Defensores) y un empate (vs Gimnasia Mendoza). El elenco de Facundo Sava suma 20 puntos y sabe que se juega una gran chance para descontarle a un rival directo en la pelea por alguno de los puestos de reducido, que hoy aparecen lejos (a nueve puntos).



Además del supuesto 11 titular, ya que este no fue confirmado por Otta, viajaron para este compromiso Nahuel Pezzini, Rodríguez, Enzo Copetti, Mauro Marconato, Joaquín Quinteros, Stracqualursi y Alan Bonansea.



OTROS PARTIDOS. Zona A: Ayer: Brown (PM) 1 vs Platense 1, Estudiantes (BA) 2 vs Barracas Central 0, San Martín (SJ) 3 vs Agropecuario 2, Mitre de Santiago del Estero 0 vs Ferro Carril Oeste 1, Estudiantes (RC) 1 vs Atlanta 0. Hoy: 17hs Nueva Chicago vs Independiente Rivadavia. Zona B: Ayer: Gimnasia (Mza) 3 vs Villa Dálmine 1. Hoy: 17hs Dep. Riestra vs San Martín (T), 21:10hs (tv) Sarmiento (J) vs Almagro.



Las posibles formaciones y datos del partido:



Quilmes: Marcos Ledesma; Raúl Lozano, Alan Alegre, Carlos Matheu y Federico Álvarez; Cristian Zabala, Emmanuel Culio y Gabriel Ramírez; Justo Giani, Mariano Pavone y Leandro González. DT: Facundo Sava.



Atlético de Rafaela: Nereo Fernández; Maximiliano Paredes, Alexis Niz, Franco Racca e Ignacio Liporace; Lucas Blondel, Emiliano Romero, Reinaldo Alderete y Junior Mendieta; Leonardo Acosta e Ijiel Protti. DT: Walter Otta.



Estadio: Centenario Ciudad de Quilmes.

Árbitro: Diego Ceballos.

Asistentes: Walter Ferreira y Pascual Fernández.

Hora: 20:00

TV: TyC Sports Play.