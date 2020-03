El proyecto de aborto legal

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El presidente Alberto Fernández anunció que en los "próximos diez días" presentará en el Congreso un proyecto de aborto legal, al considerar que en el Siglo XXI se debe "respetar la decisión personal" de las mujeres "de disponer libremente de sus cuerpos"."El Estado debe cuidar y debe acompañar a todas las mujeres, para que puedan acceder plenamente al sistema de salud", señaló Fernández, al comenzar a hablar de la iniciativa.En el discurso de apertura del 138º período de sesiones ordinarias, el jefe de Estado sostuvo que la penalización del aborto no fue eficaz para prevenirlos.De hecho, consideró que "la amenaza penal ha condenado a muchas mujeres, en general de bajos recursos, a recurrir a abortos en la más absoluta clandestinidad".En medio de intensos aplausos, el Presidente sostuvo que "el aborto sucede" en la Argentina y evaluó que es "hipocresía" no aprobar un proyecto que legalice la interrupción voluntaria del embarazo.Luego dijo que "en simultáneo a esta iniciativa se emprenderá un contundente programa de educación sexual integral" para intentar evitar embarazos no deseados entre las jóvenes.Detalló que la propuesta está destinada a mujeres "en situación de vulnerabilidad social, en la etapa en la que más necesita" el acompañamiento del Estado, que es el embarazo y los primeros años de los niños."Es un plan de los mil días, para cuidar la salud de la mujeres embarazadas y de sus hijos o hijas en los primera años de vida", agregó Fernández.Muchas legisladoras y funcionarias a favor de la legalización del aborto aplaudieron de pie el anuncio del proyecto, que fue confeccionado con colaboración de los Ministerios de Salud y de las Mujeres, Géneros y Diversidad.