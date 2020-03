Iba en bicicleta y le dieron tres tiros

El hombre herido, de más de 30 años, no recibió daños en ningún órgano. El tirador sería un conocido de la víctima, sospechándose que no fue un ataque al azar sino que tendría otras causas de índole personal. Por otra parte un hombre escapó corriendo en barrio Fátima luego de robar y descartar una garrafa de gas. En controles, la Policía identificó a más de 90 personas y se inspeccionaron 70 vehículos.

En la medianoche del viernes, una persona que transitaba en bicicleta por la intersección de calles Ciudad de Esperanza y Champagnat –barrio Barranquitas- fue herida con un arma de fuego cuando una persona le efectuó varios disparos.Según consignó LT28 Radio Rafaela, la hermana del herido hizo la denuncia policial correspondiente y se pidió una ambulancia. Sin embargo, en el sector se generó un tumulto de gente exaltada que no permitía el correcto trabajo del personal de emergencias SIES 107, por lo que finalmente intervinieron efectivos policiales y pudieron trasladar al herido al hospital.El hombre herido, de más de 30 años, afortunadamente no recibió daños en ningún órgano.En tanto que el tirador sería un conocido de la víctima, sospechándose que no fue un ataque al azar sino que tendría otras causas de índole personal.En horas de la madrugada de la jornada de ayer, personal policial que se encontraba de recorridas fue alertado de la presencia de un individuo en actitud sospechosa en calle Aguado al 800.Al arribar al lugar y luego de efectuar recorridas los uniformados divisaron a un sujeto de similares características a las aportadas que circulaba en bicicleta llevando una garrafa.Al darle la voz de alto este hizo caso omiso descartándose de los elementos y emprendiendo la huida en forma pedestre.Se procedió al formal secuestro de los objetos constatando posteriormente en el lugar, que la garrafa fue sustraída en perjuicio de un ciudadano desde calle Manuel Obligado al 1300. Todo fue trasladado a sede del Destacamento N° 9 por razones de jurisdicción.Labor realizada por el Comando Radioeléctrico perteneciente a la UR V.El viernes, una motocicleta denunciada como sustraída fue recuperada por la Policía.Luego de tomar conocimiento del ilícito y tras tareas investigativas realizadas efectivos policiales realizaron patrullajes en B° Monseñor Zazpe.Al hacer paso por calle España y Corti observaron a dos individuos a bordo de una motocicleta de similares características a la malhabida. Al darle la voz de alto los sujetos hicieron caso omiso dándose a la fuga.Posteriormente y luego de efectuar una saturación por las inmediaciones personal actuante halló el birrodado Honda Biz 125 c.c. en aparente estado de abandono en el cruce de calles Francia y Arias, procediéndose a su formal secuestro.Todo fue trasladado a la Seccional N° 13 por razones de jurisdicción. Actuó personal de Cuerpo Guardia Infantería perteneciente a la UR V.Continúan los operativos de control y prevención de seguridad en distintos puntos de la ciudad de Rafaela. En los procedimientos, realizados por efectivos de Agrupación Cuerpos de la UR V, se procede a la identificación de personas, vehículos de diversos portes como así también al traslado de individuos a los fines de averiguación de antecedentes en el marco de la legalidad vigente. Todo esto con la finalidad de prevenir y combatir el delito.En esta ocasión más de 90 personas fueron identificadas y 70 vehículos inspeccionados de los cuales 9 motocicletas fueron retenidas por no contar con la documentación exigida.