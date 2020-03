Unión derrotó a Godoy Cruz

Unión de Santa Fe se impuso a Godoy Cruz Antonio Tomba por 3 a 1, al cabo de un aceptable encuentro disputado anoche en el estadio "Malvinas Argentinas", en el marco de la vigésima segunda jornada de la Superliga.El peruano Wilder Cartagena, a los 6 minutos del período inicial, inauguró el score para el local, en tanto que Franco Troyansky, a los 42 de la misma etapa mediante un penal, niveló las acciones para el "Tatengue".Ya en el complemento, nuevamente Troyansky a los 32 minutos estableció la diferencia para la visita, mientras que Javier Cabrera, a los 39, le colocó cifras definitivas al marcador.Unión terminó el cotejo con un jugador menos por la expulsión de Gabriel Carabajal, a los 25 minutos del complemento.Dentro de un contexto equilibrado, el conjunto de Madelón se mostró más compacto y venció con justicia a un desangelado elenco "Tombino".: Gimnasia 1 (53m García) vs Atlético Tucumán 0, Central Córdoba 1 (86m Miracco) vs Banfield 1 (27m Rodríguez).17:35hs Aldosivi vs San Lorenzo, 19:40hs Lanús vs Estudiantes, 19:40hs Rosario Central vs Arsenal, 21:50hs Vélez vs Argentinos.