Jaguares venció a Bulls

FOTO WEB TRY DEL ROSARINO. / Boffelli apoyó en el ingoal del elenco sudafricano.

Jaguares hizo un gran partido en Sudáfrica y venció a los Bulls por 39 a 24 por la quinta fecha del Súper Rugby. El encuentro se disputó en el Loftus Versfeld Stadium de la ciudad de Pretoria.El equipo argentino, que contó con el ingreso del rafaelino Mayco Vivas en el complemento, consiguió bonus tras marcar seis conquistas y se mantiene en el tercer puesto de la Conferencia sudafricana, que lidera Stormes con 17 puntos, seguido por Sharks 16, Jaguares 15, Lions 5 y Bulls 0. En la tabla general el equipo está quinto.Jaguares se medirá el sábado 7 de marzo, a las 10.05 hora argentina frente a los Sharks y finalizará su gira por Sudáfrica.El primer tiempo tuvo un trámite parejo en el marcador, con Jaguares dominando y el local siendo certero en cada ataque que tuvo. Lo mejor de esta etapa se vio en los diez minutos finales cuando Bulls se puso 14-10 al frente con un try de Gelant.Jaguares asumió el golpe y en dos secuencias hizo pesar su mejor juego y encontró la efectividad que necesitaba. En una ráfaga, Joaquín Díaz Bonilla fue el actor principal de dos jugadas que terminaron con tries de Petti y Moroni, para dejar el parcial 24-14 en favor del equipo argentino.El segundo tiempo arrancó con un golpe cuando Hendricks marcó para Bulls que se acercó a tres puntos. Sin embargo, otra vez apareció el kick de Díaz Bonilla minutos más tarde, para que Boffelli apoye por segunda vez en el partido. Un penal del apertura y un try de Santiago Socino, redondearon el triunfo.Los dirigidos por Quesada superaron en su debut venció a los Lions, en la segunda fecha perdió frente a los Hurricanes de Nueva Zelanda, por 26 a 23, y derrotó a los Reds de Australia, por 43 a 27, los tres encuentros en cancha de Vélez. En su primer choque en tierras sudafricanas perdieron frente a los Stormers por 17 a 7.