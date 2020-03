Solá viaja a Uruguay para la asunción de Lacalle Pou

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Ante la anunciada ausencia del presidente Alberto Fernández, el canciller, Felipe Solá, encabezará hoy la comitiva argentina que participará en la asunción del mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou.Fuentes oficiales indicaron a NA que la comitiva argentina también estará integrada por el flamante embajador en Montevideo, Alberto Iribarne; y el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Cháves.En un primer momento estaba previsto que el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, también formara parte de la delegación, pero finalmente no viajará.El acto de asunción del líder del Partido Nacional se llevará a cabo a partir de las 14:00 en la Asamblea General uruguaya: desde el Palacio Legislativo el binomio Lacalle Pou-Beatriz Argimón se trasladará hasta la Plaza Independencia a bordo de un Ford V8 de 1937.A las 16:30, el saliente mandatario oriental, Tabaré Vázquez, le entregará la banda presidencial al "Cuquito". Al pie del monumento ecuestre al prócer José Gervasio Artigas estarán ubicadas las delegaciones extranjeras, entre las que se ubicarán Solá, Cháves e Iribarne.El pasado miércoles Alberto Fernández había llamado a Lacalle Pou para disculparse "por no poder asistir a su asunción" ante la coincidencia con la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, así como también habían coincidido en la necesidad de "reactivar la agenda bilateral".Asimismo, en la conversación acordaron que el jefe de Estado "pronto" viajará a Montevideo para concretar la reunión: el pasado 18 de febrero, el embajador Iribarne había afirmado que Alberto Fernández cruzará el Río de la Plata "uno o dos días después" de la asunción de su par oriental.El Presidente conoce a la familia del mandatario electo uruguayo y mantiene una "relación de amistad" con su padre, el ex jefe de Estado oriental Luis Alberto Lacalle.