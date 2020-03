Fernández destacó informe del MIT a favor de Morales

El documento afirma que no hay evidencias de fraude en las elecciones de 2019 en Bolivia.

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El presidente Alberto Fernández ratificó ayer que "en Bolivia se violentó el Estado de Derecho con el accionar de las Fuerzas Armadas y sectores de la oposición al entonces presidente" Evo Morales y criticó a la OEA, tras destacar el informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que negó un supuesto fraude electoral.El mandatario se refirió al informe del MIT publicado por el Washington Post, que aseguró que no hay evidencias de fraude en las elecciones de 2019 en Bolivia, donde una interrupción del escrutinio tiñó de dudas la reelección de Morales y derivó en su renuncia a pedido de las Fuerzas Armadas, en medio de violentos enfrentamientos en las calles.A través de su cuenta de Twitter, Fernández sostuvo que el informe técnico demostró que Morales "ganó los comicios electorales del año pasado por más de 10 puntos de diferencia, sin que mediara fraude alguno"."Como siempre señalé, en Bolivia se violentó el Estado de Derecho con el accionar de las Fuerzas Armadas y sectores de la oposición al entonces presidente y con la explícita complicidad de la OEA (Organización de los Estados Americanos) que estaba llamada a velar por la plena vigencia de la democracia", subrayó.El Presidente sostuvo que "el Gobierno argentino de entonces", encabezado por el ex presidente Mauricio Macri, "guardó un silencio cómplice ante semejante atropello, desoyendo las voces que entonces se levantaron para preservar la institucionalidad boliviana"."Como siempre ratificamos nuestro compromiso con la democracia y el pleno respeto al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos.Por eso reclamamos la pronta democratización de Bolivia, con la plena participación del pueblo boliviano y sin proscripciones de ningún tipo", agregó el mandatario.De esta manera, salió al cruce de la proscripción sobre Morales que impuso el gobierno boliviano interino que encabeza Jeanine Áñez de cara a las elecciones previstas para el 3 de mayo, en las que volverá a elegirse presidente.Además, Fernández puso de relieve que "el informe difundido critica con singular dureza, por su inconsistencia, la auditoría realizada en esa oportunidad por la OEA que concluyera en afirmar la existencia de irregularidades en la elección que ahora se reivindica".En efecto, el informe del MIT aseguró que "el análisis estadístico y las conclusiones de la OEA parecen profundamente defectuosas", en referencia al dictamen del organismo que encabeza el uruguayo Luis Almagro respecto de lo ocurrido en las elecciones bolivianas del 20 de octubre de 2019.El escrutinio provisorio de esos comicios se interrumpió al llegar al 84%, lo que para la oposición fue el inicio del supuesto fraude porque en ese momento Morales aventajaba a Carlos Mesa por 8 puntos, lo que hubiese obligado a celebrar una segunda vuelta, pero al reanudarse el conteo alcanzó el margen de 10 puntos que requería para ser reelecto en primera vuelta.Los investigadores del MIT, uno de los institutos tecnológicos más prestigiosos del mundo, señalaron que es "altamente probable que Morales superase el margen de 10 puntos porcentuales" porque había una tendencia que favorecía al entonces presidente anterior a la interrupción del conteo."Nuestros resultados son claros. No parece haber una diferencia estadísticamente significativa en el margen antes y después de la interrupción del conteo preliminar", afirmaron los especialistas.