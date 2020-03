Marketing con mirada en el futuro

Guillermo Zamateo es licenciado en Marketing egresado de UCES Rafaela y, desde diciembre, nuevo presidente de la Cámara de Marketing de la ciudad.La actualidad y futuro de esta disciplina, los desafíos y su mirada profesional sobre los escenarios existentes fueron algunos de los temas puestos sobre la mesa y sobre los que Zamateo aportó su mirada profesional."Estudiar Marketing en UCES me dio la posibilidad de formarme en una profesión altamente demandada en la actualidad y con mucha proyección a futuro. Actualmente, me desempeño como coordinador de Marketing en una importante empresa de la ciudad, donde puedo aplicar a diario muchos de los conocimientos adquiridos durante mi carrera universitaria. La visión global que otorga la disciplina me permite involucrarme en diversos proyectos con una mirada global en aspectos referidos a planificación, comunicación, ventas, análisis de mercado y producto, sin dejar de lado la creatividad y el foco en el cliente".Desde hace cuatro años, Rafaela y la región cuentan con una Cámara de Profesionales en Marketing, conformada en el seno del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.En cuanto a esto, Zamateo manifestó que "participar de la Cámara, brinda la posibilidad a profesionales y estudiantes de mantenerse actualizados a través de jornadas de capacitación, y un vínculo fluido entre los socios. Y para los futuros egresados, es una buena oportunidad de relacionarse activamente con profesionales que se desempeñan en empresas y de manera independiente".Sobre lo que se viene en temas relacionados al Marketing, el profesional explicó que "como otras disciplinas, se mueve al ritmo de los escenarios actuales: demanda cambiante y cada vez más exigente. La actualización constante y un alto grado de apertura para incorporar nuevos conocimientos, se ha transformado en una regla necesaria para llevar adelante proyectos de manera eficaz y eficiente".Por otra parte, Guillermo Zamateo aseguró que "en esta línea, las nuevas tecnologías abren un sin fin de posibilidades para abordar estos desafíos. La perspectiva actual y a futuro pone en valor al profesional en marketing para la toma de decisiones, debido a la importancia de entender al nuevo consumidor, para entonces desarrollar productos, servicios y medios de contacto que cubran sus necesidades".