José "Pepitito" Marrone: una de las más grandes figuras de la comicidad

"A veces quiero hablar en serio y la gente se ríe igual", solía decir José "Pepitito" Marrone, quien no tenía trucos para robarle carcajadas a su público.

Había nacido en Buenos Aires el 25 de octubre de 1915, con el nombre de José Carlos Marrone.

Amante del arte popular, inició su carrera artística contando chistes en los marginales escenarios del burlesque.

Y su singular humor lo convirtió en uno de los cómicos más cotizados de los años '40.

Fue un artista multifacético: debutó en el teatro y, al poco tiempo, comenzó a hacer radio, cine y hasta circo por la pantalla chica.

En la década del '60 creó al mítico payaso de peluca, sombrero y nariz redonda y colorada, que lo llevó a la consagración.

La primera aparición de este personaje fue en el programa de TV "El Circo de Marrone", orientado a un público infantil, aunque también tuvo gran eco en los adultos.



SU VIDA JUNTO A

JUANITA MARTINEZ

En el teatro under conoció a Juanita Martínez, su gran amor, con quien se casó, luego de perder a su primera mujer, Rosa.

Juntos, conformaron uno de los matrimonios más famosos y queridos de la farándula.

Tenían gran devoción por el arte y la comicidad, y sin dudas la obra "Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina" los colocó en la cima y, fue por ello, que la pieza fue llevada a la pantalla grande, en 1962.

Para esa época, Juanita integraba la lista de las mejores vedettes del país, y Marrone la de los cómicos más notables.

Sin embargo, la muerte del comediante puso fin a aquellos tiempos dorados. El 27 de junio de 1990, murió de un ataque cardíaco, en Vicente López, provincia de Buenos Aires.

Consecuentemente, Juanita entró en una gran depresión y en 2001 decidió quitarse la vida. (Ver más adelante en la nota).



LAS FRASES MAS

RECORDADAS

Estas son algunas de las frases más recordadas de Marrone: "me saco el saco, me pongo el pongo"; "¡Mamita querida!" y, el famoso "¡Cheeee!", que utilizaba para rematar sus chistes.



FILMOGRAFIA EN

LA ARGENTINA

"Una viuda descocada" (1980); "Sujeto volador no identificado" (inconclusa - 1980); "Todos los pecados del mundo" (1972); "Balada para un mochilero" (1971); "Pimienta y Pimentón" (1970); "Patapúfete" (1967); "La cigarra está que arde" (1967); "De profesión sospechosos" (1966); "La chacota" (1963); "Alias Flequillo" (1963); "El turista" (1963); "El mago de las finanzas" (1962); "Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina" (1962); "Rebelde con causa" (1961); "Vida nocturna" (1955); "Buenos Aires, mi tierra querida" (1951); "La barra de la esquina" (1950); y "Su última pelea" (1949).



"EL CIRCO DE MARRONE"

El circo de Marrone fue un programa cómico iniciado en 1967 y conducido por el capocómico José Marrone, siendo emitido semanalmente por Canal 13 y luego por Canal 11.

Luego de la gran aceptación que tuvo Marrone -en cuyo sketch ya tenía incluido el circo-, la producción del Canal decidió hacer de este scketch un programa semanal, y así nació "El circo de Marrone" estrenado el 6 de abril de 1967 y que se emitió todos los jueves primero a las 20.30 y luego las 21.

El programa presentaba un show cómico-musical, divertido y sano tanto para el público infantil como el adulto. Payasos, malabaristas, equilibristas, bailarines, magos y los mejores números musicales acompañaban al payaso "Pepitito", un personaje de peluca, sombrero y nariz redonda y colorada, en sus alocadas aventuras.

En 1972 presentaron en su nueva temporada en Mar del Plata el scketch Títeres en el Ring, una parodia del programa Titanes en el Ring de Martín Karadagian.

También es recordado el papel de "La cieguita" interpretado por la vedette Juanita Martínez y su compañero payaso "Carlitos" encarnado por Carlos Scazziotta con su gran amigo de ruta, junto a aquel perrito de trapo que llamó "Violeta" y lo hacía saltar para luego atraparlo, inventando así una frase que se hizo popular en aquel momento "salta Violeta".

A este elenco se integró "Coqui" Marrone, la hija que tuvo el capocómico con Rosa, su primera mujer. Los "enanitos de oro" eran los inmanejables enanos payasos Nicola y Coli, y la actriz y vedette Mariquita Gallegos se lucía con sus temas musicales.



EL ELENCO

Estaba compuesto por José Marrone, Juanita Martínez, Mariquita Gallegos, Carlos Scazziotta, los payasos Nicolás Cordasco (Nicolita) y Nicolás Cordasco Jr.(Coli), el acróbata Eladio Tomás Zanola ("Zaeta"), Horacio Zanola ("Zaeta Jr."), "Coqui" Marrone, Zulma Grey, Nelly Más García, Trick y Tracke, Oscar Valicelli, Susana Rubio, Mario Sapag, Graciela Butaro, "Tapita", Juan Carlos García, Gelabert, Humbert, "Pacucita", Miguel Fontes, Armando Quintana (Anacleto), Hugo Dardo, Diana Rutkus, Oscar Videla, los malabaristas "Los yerkley", los magos Rhandi, René Lavand y Ray Patrick, Los Arribeños, y Luisito Rey, habiendo estado como invitado internacional el cantante Raphael.



LA MUERTE DE

ANITA MARTINEZ

Una información de prensa fechada el 12 de mayo de 2001 dio cuenta del suicidio de Juanita Martínez, viuda del comediante José Marrone.

Y se agregó que la exvedette, de 76 años de edad, se había disparado un tiro en la sien en momento que estaba en su casa de la localidad bonaerense de Martínez.

Al momento de dispararse Juanita tenía en una mano una fotografía de Marrone, su exesposo y famoso cómico de la escena nacional que brilló en la revista porteña.

La mujer utilizó un revólver calibre 32 de su propiedad, y se quitó la vida tras compartir un desayuno con su empleada doméstica.

Se memora que Juanita Martínez y José Marrone, conformaron uno de los matrimonios más conocidos y queridos del ambiente artístico argentino.