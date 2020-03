Chumpitaz: la seguridad y la situación económica

Gabriel Chumpitaz, el diputado provincial de Cambiemos, desarrolló una intensa agenda en nuestra ciudad y la región, acompañado por los dirigentes locales Hugo Menossi y Mauricio Basso.

El legislador se refirió a la inseguridad que afecta al territorio santafesino y al proyecto de ley de emergencia pública.

Hoy por hoy, en la provincia hay dos temas que le quitan el sueño al gobernador, a los legisladores y por sobre todas las cosas a los ciudadanos: la seguridad y la situación económica actual, en donde los recursos son escasos y las demandas son enormes.

En una visita que realizó a Rafaela, el diputado provincial Gabriel Chumpitaz, analizó el panorama provincial y nacional en los diferentes temas.

En relación a la seguridad, el legislador señaló que "es imprescindible una discusión profunda de la emergencia en seguridad, la reforma policial y la reforma procesal penal que necesita Santa Fe, para transformar la incertidumbre y lo desconocido en posibles riesgos que vamos a enfrentar en conjunto. Hoy el de la seguridad es el mayor problema que enfrentamos todos los santafesinos. En algún momento, lo que solo se circunscribía a Santa Fe capital y a Rosario, hoy afecta a Rafaela, empezó a suceder en Venado Tuerto en el sur, en Reconquista o en Avellaneda más al norte, y en muchas ciudades que padecen la inseguridad".

Chumpitaz continuó refiriéndose a este tema y dijo que "la seguridad es una responsabilidad tanto de los municipios como de la provincia y el Poder Ejecutivo Nacional, también de los legisladores que aportamos en términos de leyes, ordenanzas en el ámbito local. Nosotros hicimos una propuesta muy contundente la semana pasada para la provincia de Santa Fe, que es la conformación de un escuadrón de fuerzas especiales urbanas, para pacificar este problema que está sufriendo la provincia y que se relaciona íntimamente con el narcotráfico, con las bandas narcocriminales que azotan a la provincia de Santa Fe, y creemos que hay que tener un grupo experimentado para poder dar batalla y enfrentar estos problemas. Esos grupos estarían conformados por Gendarmería Nacional, específicamente por el grupo Alacrán que es la fuerza élite, el grupo Albatros de Prefectura, el grupo Geos de la Policía Federal y las Tropas de Operaciones Especiales de Santa Fe", indicó.

El diputado provincial también se refirió a qué aguardan respecto al discurso de apertura del año legislativo por parte del presidente Alberto Fernández, sobre todo en torno a la herencia recibida y a la deuda que dejó el macrismo.

"Lamentablemente, avizoramos un discurso de la vieja política, en donde se le echa la culpa a la anterior gestión. Creo que Fernández, como Presidente, sabía muy bien que no podía meterse contra los jubilados, por qué Mauricio Macri fue a uno de los sectores que más había cuidado, sabía muy bien que no podía hacer los ataques institucionales como el que sucedió el jueves en el parlamento nacional, con un vergonzoso accionar de Daniel Scioli que siendo embajador de Brasil se presente para dar quórum como diputado. Vemos distintos ataques a la democracia, a la institucionalidad, que se sabía muy bien que esto no tenía que volver a suceder en la Argentina, pero vemos que lamentablemente esto está volviendo; por eso nosotros decimos que no hay que bajar los brazos, que hay que seguir defendiendo todo lo que se conquistó en los años anteriores".

Gabriel Chumpitaz habló además de las discusiones que se están gestando en torno a las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y a la renuncia masiva de los jueces, y en ese sentido manifestó que desde Cambiemos consideran que es un avasallamiento hacia la división de los poderes.

"Aquí el problema es el ataque hacia el Poder Judicial por parte del Presidente y de todo el espectro o grupo kirchnerista; me parece que están atacando no solo a los jueces sino la institución del parlamento, al Poder Legislativo; están atacando a la democracia misma, a la vida institucional de la Argentina y no tenemos que caer en eso que dijimos un día que no vuelvan y lamentablemente volvieron; la gente lo votó, pero nosotros tenemos que seguir defendiendo ese 41% de gente que confió en el ex presidente Macri, que busca el respeto a la institucionalidad, que busca que se dé una discusión republicana y que lamentablemente hoy tiene que estar sufriendo estos ataques que está llevando adelante el kirchnerismo".

Respecto a si los jueces deben o no resignar derechos adquiridos, eso hay que discutirlo, hay que debatirlo porque si vamos a analizar todo, se le está pidiendo solidaridad también y sobre todo a los sectores productivos y puntualmente aquí en Rafaela, que es una ciudad pujante, industrial y productiva. Lo conversé con empresarios, con comerciantes que sufren los ataques del gobierno, porque en definitiva y lo digo con un lenguaje medio de calle, son solidarios con los impuestos de los productores, de la gente del campo, de los laburantes; son solidarios con esa y no son solidarios con la propia; lo que tenemos que cambiar es esa concepción en la Argentina y dejar de creer que una persona que genera riqueza como es un comerciante, porque crea uno o dos empleos o un empresario o industrial que genera varios empleos, es gente de mal, al contrario, esa es gente genuina que aporta a la sociedad y que en definitiva hace crecer a las ciudades, en este caso Rafaela".