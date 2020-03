AMSAFE rechazó la propuesta salarial y las clases darán comienzo el miércoles

La Asamblea Provincial convocada por AMSAFE se realizó ayer y fue allí donde se determinó una medida de fuerza por 48 horas y la no asistencia a los establecimientos educativos mañana, día en que debía comenzar el ciclo lectivo 2020.

Los docentes nucleados en AMSAFE rechazaron la oferta salarial que realizó el gobierno provincial, que proponía un incremento del 3% en el marco de la paritaria central, por lo que mañana y el martes no habrá dictado de clases en las escuelas públicas de la provincia.

El rechazo a la propuesta se dio luego de una votación de la cual participaron un total de 37.097 docentes santafesinos, que de manera abrumadora decidieron iniciar un plan de lucha, a partir del lunes 2 y martes 3 de marzo, y de no haber una nueva propuesta salarial superadora, se proyectan otras 48 horas de paro para la segunda semana de clases.

En la votación solo se contabilizaron 17 votos a favor de aceptar la propuesta formulada por la administración de Omar Perotti, y desde AMSAFE llaman al gobierno a que realice una nueva oferta salarial acorde a los tiempos actuales, donde debe contemplarse la inflación y la depreciación que han sufrido los salarios de los trabajadores.

Los referentes gremiales señalaron que se deben contemplar los reclamos del sector docente que se vienen discutiendo en el ámbito paritario y aclaran que no son solo del orden salarial, sino que tienen que ver con el mejoramiento integral del sistema educativo, y por ende del docente.

Todos los gremialistas que participaron de la Asamblea Provincial de AMSAFE coincidieron en la bronca con la que cada maestro votó en sus escuelas, entendiendo que una vez más "no se cuida a la educación, de la que todos hablan, y hay cero compromiso", manifestaron a la salida del encuentro, que determinó, una vez más, el no comienzo de las clases de acuerdo con lo que establece el calendario escolar.



ADRIAN OESQUER

Adrián Oesquer, el delegado de AMSAFE Castellanos, ya había manifestado, después de la Asamblea Departamental, que era evidente el estado de malestar que sienten los docentes, viendo una vez más que se los convoca de última, sin prácticamente la posibilidad de llevar a cabo una negociación profunda y en donde se les presenta una propuesta que "ni se puede considerar".

Cabe señalar que Oesquer, participó ayer de la Asamblea Provincial llevada a cabo en la capital santafesina.



HABLO CASIELLO

El anticipo de lo resuelto ayer en la Asamblea Provincial, lo había realizado Juan Pablo Casiello, secretario gremial de AMSAFE Rosario, en diálogo con el programa "Esto se baila así", que se emite por Radio 2 de Rosario.

"Sin dudas, la docencia pública de Santa Fe va a estar de paro lunes y martes", confirmó Casiello, más allá de que la Asamblea Provincial para evaluar la propuesta del 3% de aumento del gobierno estaba en pleno desarrollo.

Luego confirmó que "las clases van a comenzar el miércoles 4 de marzo en las escuelas públicas de toda la provincia de Santa Fe".

En definitiva, es la misma resolución que había tomado Sadop, luego de una reunión de similares características, convocada por el gremio que nuclea a los docentes privados de Santa Fe.