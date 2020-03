Unión, a ratificar la racha en Misiones

Unión de Sunchales se presentará este domingo en Misiones, donde estará visitando a Crucero del Norte en uno de los juegos correspondientes a la fecha 21 de la Zona A del torneo Federal A.El encuentro comenzará a las 17:00hs, se disputará en el estadio Andrés Guacurarí de Garupá y será dirigido por el santiagueño Francisco Acosta.Los “Bichos Verdes”, dirigidos por Marcelo Milanese, vienen en levantada tras lograr dos victorias seguidas, regularidad de resultados que le ha costado conseguir a lo largo del certamen, e intentará volverse con algún punto de su visita al elenco misionero.El pasado fin de semana Unión superó 2-0 a Chaco For Ever, mientras que anteriormente le ganó 2-1 a Boca Unidos en Corrientes.Los 26 puntos que tiene en la tabla lo colocan en una posición expectante (séptimo lugar) y con chances, concretas, de seguir peleando por ingresar al Hexagonal final por el ascenso.Por su parte, Crucero, elenco que dirige Carlos Marczuk, llega a este encuentro tras quedar libre (Unión lo hará en la próxima), anteriormente perdió 3-2 en su visita a Chaco For Ever. Previamente, como local, le ganó 1-0 a Boca Unidos.Marcos Arguello; Alejandro Pérez, Rodrigo Acosta, Richard Rodríguez y Juan Carlos Portillo; Iván Molinas, Nicolás Fassino, Pablo Motta y Francisco De Souza; Axel Vallejos y Álvaro Klusener. DT: Carlos Marczuk.Leonardo Torres; Gustavo Mathier, Jonathan Paiz, Miguel Yuste y Lucas Pruzzo; Mateo Castellano, Nicolás Guzmán, Adrián Rodríguez y Matías Valdivia; Diego Meza; Matías Zbrun. DT: Marcelo Milanese.Andrés Guacurarí de Garupá.Francisco Acosta.Jorge Sayago y Emilio Maguna.17:00