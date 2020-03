La economía bajó casi 3% en el inicio del año

La actividad económica arrancó el año con una baja del 2,9% en comparación con igual período de 2019, según un informe de la consultora de Orlando Ferreres. Por su parte, la medición desestacionalizada se mantuvo sin cambios respecto del mes anterior, indicó el Centro de Estudios Económicos (CEE), con lo que se habría alcanzado un piso durante el último cuarto del año pasado.El segmento agropecuario marcó una contracción del 0,6% con relación a enero del año anterior, mientras que la industria manufacturera cedió 1,9% y la construcción retrocedió 6,9%.Por el lado de los servicios, se destaca la fuerte baja del rubro del comercio (6,9%), el cual muestra debilidad tanto en su rama minorista como en la mayorista."Pese a ello, no vemos todavía mayores indicios que nos hagan anticipar una recuperación en el corto plazo, con una configuración macroeconómica repleta de incertidumbre", agregó la consultora.El sector agricultura y ganadería mostró una caída del 0,6% interanual en el inicio del 2020, con una contribución negativa por parte de la rama agrícola (1,7%) que fue compensada parcialmente con el alza observada en el segmento ganadero (2,1%)."En líneas generales, el sector está dejando de reflejar los sorprendentes números de la campaña agrícola precedente, para verse condicionado por previsiones más modestas", consideró.Según el estudio, la producción industrial registró una contracción de 1,9% al comparar con igual mes del año pasado, mientras que la medición desestacionalizada verificó una suba mensual de 1,6%.El rubro que mayor injerencia tuvo para explicar la caída fue el de Alimentos, Bebidas y Tabaco, que anotó un descenso del 2,8% interanual afectado por la baja en la elaboración de aceites.La consultora indicó que "también hubo contracciones de relevancia en el segmento de Minerales no Metálicos y Metálicas Básicas, pero que fueron compensadas por la dinámica del apartado de Maquinaria y Equipo, que se vio favorecido por el aumento de casi 40% en la fabricación de automóviles".SEÑAL POSITIVAEN LA INDUSTRIALuego de un año recesivo, la producción industrial arrancó enero con una mejora del 4,8% en comparación con igual período de 2019, aunque aún resulta "prematuro" proyectar un cambio de tendencia, estimó la fundación FIEL. "Es importante tener presente que los niveles de producción del primer trimestre suelen estar afectados por paradas técnicas de mantenimiento y vacaciones ‐y que en 2019 incluso se anticiparon a diciembre‐ afectando la comparación", explicó la consultora.De acuerdo con esta medición, los sectores que mostraron en el inicio del año los mejores rendimientos fueron: la producción automotriz (39,2%), químicos y plásticos (14,6%), metalmecánica (5,6%), papel y celulosa (2,5%), insumos textiles (2%), el proceso de petróleo (0,9%) y los alimentos y bebidas (0,5%), siempre en comparación con enero de 2019.Por el contrario, los despachos de cigarrillos retrocedieron 5,4%, mientras que la producción de minerales no metálicos lo hizo 5,8% y la siderurgia 11,1%, sobre la misma base de comparación.Según el Indice de Producción Industrial (IPI) de FIEL, en términos desestacionalizados, avanzó 1,2% en enero respecto del mes anterior."Sin embargo, la industria continúa mostrando un panorama de debilidad manteniéndose la condición de estancamiento. En el corto plazo el interrogante que se plantea es la sostenibilidad de los resultados de frágil recuperación observados en diciembre y enero", agregó la entidad. Señaló que "en este escenario es prematuro establecer el impacto neto sobre la actividad industrial ‐a través del consumo‐ de las políticas de redistribución de ingresos implementada por el gobierno nacional". "Inversiones y exportaciones han quedado momentáneamente relegados como ejes prioritarios de la recuperación industrial", advirtió.Para la entidad, el IPI registró en 2019 un retroceso de 4,6% respecto al 2018, encadenando dos años de contracción.