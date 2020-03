Estudiá idiomas en la UNL y conocé el mundo

Existen muchas razones para aprender un nuevo idioma: para la formación en el exterior o hacer turismo, como antecedente para una mejor inserción laboral, para acercarse a una cultura extranjera o a una lengua de nuestros antepasados o quizás encontrar un ámbito de socialización con un interés en común."Estudiá idiomas, conocé el mundo", propone el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional del Litoral, en el que se pueden realizar cursos con fines generales de Alemán, Chino, Español como Lengua Extranjera, Francés, Inglés, inglés para ciegos, Italiano, Japonés, Lengua de Señas Argentina (para oyentes) y Portugués. Hasta el 5 de marzo permanecerá abierta la inscripción online mientras que las clases comenzarán a partir del 30 de marzo en las sedes de Santa Fe y Esperanza.Además, se ofrecen cursos cuatrimestrales con fines específicos: Inglés orientado a las Ciencias Médicas (nivel I) e Inglés orientado a los Negocios, las Finanzas y la Tecnología y a las clases de conversación de inglés, para las que se deberán acreditar conocimientos previos del idioma.Por su parte, se brindan cursos de preparación para rendir los exámenes internacionales Preliminary for Schools (PETFS); First for Schools (FCEFS) y First (FCE) de la Universidad de Cambridge y CELPE-Bras de Portugués.Quienes deseen obtener más información acerca de los días y horarios de cursado y los aranceles pueden ingresar en www.unl.edu.ar/idiomasEn una primera etapa, las inscripciones online se realizan a través de www.unlvirtual.edu.ar. Una vez obtenidos los datos de usuario y contraseña, el aspirante tendrá acceso al Campus Virtual. Luego de completar la Solicitud de inscripción recibirá un e-mail de confirmación.Para formalizar y finalizar el proceso de inscripción en la Sede Santa Fe, los interesados deben presentarse personalmente en el Centro de Idiomas (San Jerónimo 1750, de 8 a 19) con la fotocopia del DNI.Desde mediados de 2016 el Centro de Idiomas de la UNL cuenta con una sede en el Campus FAVE de Esperanza con una propuesta de formación abierta a la comunidad. Durante el primer semestre, se ofrecerán los niveles I, III, V, VII y VIII de inglés con fines generales y Nivel I de Chino.Las inscripciones se realizan online desde www.unlvirtual.edu.ar con la posterior presentación de documentación en el Campus FAVE.Sede Santa FeSan Jerónimo 1750, ciudad de Santa FeHorario de atención: 8:00 a 19:00Teléfonos: (0342) 4585613/14Sede EsperanzaOficina de Internacionalización - Campus FAVE Esperanza2do Piso Edificio CentralTel: (03496) 420639 Int. 154Facebook: Internacionales UNLTwitter: InternacionalesUNLInstagram: @InternacionalesUNL