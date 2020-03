Diferencias entre el Presidente y la Vice

La misma semana que el gobierno cumplió dos meses, se hicieron evidentes las diferencias entre el Presidente y la Vicepresidente, que el primero trató de atenuar. El detonante tuvo lugar la semana anterior, cuando al presentar Cristina Kirchner "Sinceramente" en la Feria del Libro de La Habana con la presencia del Presidente cubano (Díaz Canel), criticó duramente al FMI, exigiendo que la deuda argentina con el organismo tenga una quita importante. La posición fue tomada por el Kirchnerismo y su hijo Máximo la semana pasada la ratificó diciendo: "El FMI financió la campaña de Macri, ahora que vaya a la cola" (Para cobrar).No es la postura que asumió Alberto Fernández durante su gira europea, ni la que planteó frente a la llegada país de la misión del FMI, cuyas autoridades dijeron que de acuerdo sus estatutos, su crédito contra la Argentina no podía tener quita. A partir de la llegada de la Vicepresidenta de Cuba, el Presidente fue alineando su discurso con el de ella. Comenzó diciendo "los fondos también tienen que perder". Los comentarios que se generaron, lo llevaron a decir "no hay doble comando al final decido yo" agregando "pero consulto todo con ella". Después desayunaron el Presidente con la Vicepresidenta, tras lo cual el primero dijo "Repasados todo". Al día siguiente hizo trascender en los diarios "Cristina nunca dice una boludez". Pese a los esfuerzos de Alberto Fernández, no logró resolver la percepción generalizada de que hay una "bicefalía" de poder en el gobierno.Al mismo tiempo, el Presidente trató de cerrar el debate sobre si hay o no hay presos políticos, que mostró otra división dentro del oficialismo. Al comenzar la semana pasada intentó poner punto final a la discusión diciendo "me molesta que digan que hay presos políticos". Pero ninguno de sus ministros que dijeron lo contrario, el de Interior (De Pedro) y la de Mujer, Género y Diversidad), renunciaron o se desdijeron.Tampoco moderó o cambio su posición el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires (Kicillof). Habían apoyado la postura del Presidente, su Jefe de Gabinete (Cafiero) y el Canciller (Sola), pero no se sumaron más dirigentes o funcionarios a ella. La CGT y los gobernadores se mantuvieron en silencio. Liderados en los hechos por Julio De Vido,- quien tiene prisión domiciliaria,- el ex Vicepresidente Boudou, la militante Milagros Sola y Luis D´Elia entre otros, detenidos y condenados reclamaron su libertad y en conjunto la reforma de la Constitución para ello.Mientras esto sucede, las causas judiciales que afectan al Kirchnerismo se van demorando o diluyendo, mientras que avanzan las que afectan al Macrismo (Correo, Corredores Viales, Banco Nación, etc.)La bicefalia del poder, también se hizo evidente en el manejo de la seguridad pública. El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (Berni),- designado por Kicillof por indicación de Cristina,- exigió a la Ministra de Seguridad de la Nación (Frederic),- impuesta al Presidente por la Vicepresidenta,- que las fuerzas federales desplegadas en el conurbano bonaerense (En su mayoría de Gendarmería)- operaran bajo mando provincial es decir de él mismo, sino debían replegarse. Cabe señalar que Berni fue el número dos el Ministerio de Seguridad en el segundo mandato de Cristina y que semanas atrás dijo públicamente "Alberto es el Presidente, pero Cristina es mi líder político".Buscando un hecho para fortalecerse políticamente, el Presidente exigió al Gobernador de Buenos Aires el reemplazo de su ministro de Seguridad. Pero éste planteó que el tema había que pedírselo a Cristina. El pedido del Presidente fue rechazado. Se optó por una "coordinación" entre fuerzas federales y provinciales, que en realidad fue un triunfo del Ministro Bonaerense. Desde la perspectiva política, fue una nueva evidencia de diferencias entre la Casa Rosada y la Gobernación bonaerense.Mientras sucedía esta polémica, los piqueteros volvieron a ganar la calle, al cumplirse dos meses de gobierno. Los "duros", reunidos alrededor del Partido Obrero, se concentraron y manifestaron en la Avenida 9 de Julio contra el FMI y el gobierno nacional. Al día siguiente, lo hicieron los moderados, articulados entorno a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP),- con mayor poder de convocatoria,- lo hicieron en el mismo lugar, contra el FMI pero eludiendo criticar al gobierno directamente.Se están produciendo enfrentamientos violentos dentro de algunos gremios (UTA y SOEME), las entidades de base del campo presionan por un paro nacional y los jubilados perjudicados por el aumento, iniciaron protestas, comenzando frente a la Casa de Gobierno, que luego siguieron con un frente judicial.Esta semana el Congreso de volvió a poner en marcha, tiene lugar la primera reunión del año de las autoridades nacionales del PJ y se lanzó con un "pañuelazo", la campaña a favor de la legalización del aborto. El Senado dio el Acuerdo para la designación de 14 embajadores políticos y la designación del Defensor del Niño, cargo para el que se propuso una militante a favor del aborto.Pero el tema central que comienza a discutirse es el acuerdo para el candidato a Procurador del oficialismo (Rafecas), que como sucede con todos los acuerdos, requieren dos tercios. Si Cambiemos se mantiene unido, el oficialismo tendrá que negociar, pero si hay divisiones puede imponer. La primera reunión de la conducción del PJ, tiene lugar en el marco de la renovación de autoridades que tendrá lugar hacia fines de marzo. Se espera que Cristina imponga su candidato para la Presidencia, que podría ser el Gobernador del Chaco (Capitanich) o su hijo Máximo.Este domingo el presidente Fernández regresará al Congreso para pronunciar su discurso ante la Asamblea Legislativa y dejar inaugurado el nuevo período de sesiones ordinarias de las dos cámaras. La deuda externa y su renegociación, la problemática social (pobreza, hambre), la cuestión de los jubilados, la reforma judicial encabezan la agenda temática de esta presentación. Se esperan precisiones sobre el modelo económico que hasta ahora no ha sido revelado.