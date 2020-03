Argentina, de millonaria a mendiga

Conforme avanzó el siglo XX, en la historia argentina se repitieron una y otra vez las crisis económicas, los ajustes, los conflictos sociales. No tan diferente a lo que sucede en estos días.

QUINTA PARTELa muerte de Perón, el primero de julio de 1973, profundiza dentro del movimiento, los enfrentamientos entre el peronismo tradicional, llamado "los burócratas ", encabezados por Rucci y la CGT, y el peronismo de izquierda encabezado por Montoneros. Este fue el comienzo de una nueva caída libre económica, caos social y división en que se sumió la nación, dando lugar a la llegada de un nuevo sangriento golpe de Estado.Entre 1974 y 1975 la economía del país deterioraba rápidamente, El Pacto Social, llevado adelante por Perón, se sostenía en una débil tregua de mantenimiento de precios y salarios, que consistía en atraso de tarifas, atraso en el tipo de cambio y gran déficit fiscal. En junio de 1975, este sistema colapsa con el Rodrigazo, plan económico de Celestino Rodríguez que se materializó en, un aumento del 175% de los combustibles, suba del 75% de las tarifas eléctricas y una devaluación de la moneda del 100%. Se destrozó así el poder adquisitivo de los salarios, los cuales se negociaron luego en paritarias entre gremios y empresas, logrando en muchos casos aumentos de más del 100%, pero se desató una carrera inflacionaria que rápidamente licuó los salarios nuevamente.Junto con el caos económico, la violencia política fue en aumento, grupos parapoliciales, organizados por integrantes del gobierno de Isabel Perón, secuestros y atentados, de parte de organizaciones de izquierda y de izquierda peronista. Finalmente, los militares tomaron el poder en Marzo del ´76. Tenían una idea para perpetuarse en el poder, exterminar la guerrilla interna y posteriormente encarar una guerra que unifique el sentimiento nacional. El primer objetivo fue Chile, pero luego se cambió por uno aparentemente menos costoso, Malvinas. La conclusión fue, una derrota humillante y descalabro económico nuevamente.La pesadilla económica ya corría con el gobierno de Isabel, había recesión internacional por una disparada del precio del petróleo, que trajo a Argentina una reducción de los ingresos fiscales y un déficit de las cuentas públicas, el que determinó un aumento de la inflación que superó el 180% anual. Los militares, al tomar el poder deseaban estabilizar la economía, pero al no realizar los ajustes necesarios en el sector público, no logran el objetivo deseado. Nuevamente vemos medidas populistas que, al no atacar el problema de fondo, y continuar gastando por encima de los ingresos fiscales, traen inflación y conflictos sociales, caída del salario real y aumento de la pobreza. Además, en este período, vemos un aumento de la deuda externa en un 700%.Se puede rescatar de este período, la idea de liberalizar el comercio exterior, quitando las medidas proteccionistas y reduciendo aranceles, con la idea correcta de que la industrialización que se mira el ombligo de argentina era insostenible. Pero la misma se realiza en condiciones macroeconómicas desfavorables, alta inflación, altas tasas de interés, inestabilidad e incertidumbre que conducen a la fuga de capitales. Sin embargo, los industriales, al tener que competir con productos importados, comenzaron un proceso de importación de bienes de capital que modernizaría parte de la industria. Por un lado, la industria argentina se redujo, pero por otro, ganó lugar en las estadísticas de participación de exportaciones, pasando menos de dos mil millones de dólares en 1975 a cinco mil millones de dólares en 1985.Con el regreso a la democracia, el país tenía una deuda externa de más de cuarenta mil millones de dólares y altos pagos de intereses que incluso se encontraban impagos. Solo un duro ajuste podría haber puesto a la Argentina de pie, pero la dificultad de democratizar el país, terminar con los golpistas y enfrentar la dura oposición política y sindical, llevó a Alfonsín a tomar medidas populistas, sellando nuevamente el destino de nuestra economía. Se lanza una política económica expansiva en gasto, como otras veces lo vimos y lo volvimos a ver, en lugar de crecer para distribuir, se distribuía antes de producir y como era de esperar se disparaba la inflación por monetización del déficit fiscal. Continuará…