Carta de Lectores

Sr. Director:Hace unos días escribí una carta con una "preocupación" que como muchos tengo y por la cual muchos trabajan para tratar que "no suceda"? No parece ser "una preocupación para muchos", incluí clubes, escuelas, etc; no parece haber hecho efecto en todos ellos; claro, quien opinó no es nadie... o sea yo.Ahora vuelvo a escribir, pero ya en una forma más real, más presente, viendo lo que sucedió, sucede y sucederá, sin ser adivino, sino anticipando simplemente lo que "vivimos a diario".Sr. Padre, Sra. Madre, usted que lucha tanto por el futuro de sus hijos, por darle lo mejor, sabe que "está haciendo algo mal", que todo lo que usted hace, lo juega a la "ruleta rusa" en cada oportunidad que sale de su casa con sus hijos en una moto, circulando a velocidades no permitidas, sin casco de protección, sin luces y demás elementos mínimos de seguridad. Sí, ya sé, después de leer esto usted (no todos) me va a insultar Por qué es mi vida! Va a decir seguro. ¡No señor! Todo lo que pase en un accidente de tránsito lo pagamos de una u otra manera entre todos.Usted que lleva a su hijo a practicar un deporte en esas condiciones y que corre el riesgo de ser protagonista de un accidente de tránsito, seguro no le va a gustar lo que voy a escribir. En ese accidente, usted papá o mamá, pueden sufrir consecuencias que lo van a postrar en una cama mucho tiempo o puede perder la vida. Quién va a cuidar sus hijos... lo pensó? Sus hijos, que van con usted, sufrirán la consecuencias; se pueden lastimar, no podrán practicar deportes por mucho tiempo o pueden quedar postrados de por vida, o lo peor de todo, perder la vida como ya ha sucedido. Lo pensó? Sabe que es lo peor de todo? que usted, padre o madre, son los únicos responsables de que esto no suceda. No me vengan a decir que son cosas muy drásticas las que escribo, que para qué lo hago, si la responsabilidad es del gobierno, del empedrado, del burro que lo atropelló, de la mala suerte o del destino.No! Los únicos responsables son ustedes, que no cumplen con las leyes de tránsito, ustedes que no hacen prevención, ustedes que desafían todo y a todos actuando de esta manera. Se lo repito. Usted se va a romper la cabeza y lastimará a su hijo haciendo las cosas así!Insúlteme si quiere por escribir esto, pero si usted me reputea por decir algo que vemos a diario y luego "cambia la forma de manejarse" le aseguro que acepto esas puteadas, no espere todo del gobierno o de los demás, comience usted papá o mamá por no provocar situaciones que pueden llegar a lamentar. Cuídese usted y a sus hijos, que lo necesitan. No los juegue a la "ruleta rusa" en cada esquina. Ya me estará puteando nuevamente, pero valdrá la pena recibir sus insultos si toma conciencia. Recuerde, de usted depende.