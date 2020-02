El patentamiento de autos se derrumbó más del 32%

BUENOS AIRES, 29 (NA).- El patentamiento de autos registró en febrero una caída del 32,2% en comparación con igual período de 2019, informó ayer la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA).Según la entidad, "las cifras proyectadas permitirían imaginar un año de 369.100 unidades, respecto de las 459.754 de 2019, lo que genera preocupación por las fuentes laborales del sector concesionario y afectaría notablemente la recaudación tributaria".ACARA indicó que el número de vehículos patentados durante febrero ascendió a 27.204 unidades, un 32,2% menos en la comparación interanual, ya que en el mismo mes de 2019 se habían registrado 40.116 unidades.Con 72.114 patentamientos acumulados en el primer bimestre del año, ya se observa una caída del 28% respecto al mismo periodo del año anterior donde los mismos fueron de 100.224."Estos niveles hacen pensar, en un escenario con una caída del sector del 19,8% para el 2020, donde el mercado total de 459.754 unidades en el 2019 disminuiría a uno de 369.100 unidades este año", precisó la entidad.Ricardo Salomé, Presidente de ACARA expresó: "la macroeconomía, encontrada por el gobierno ha sido de un desorden total con un default no declarado traducido en reperfilamiento y corralito puesto en marcha por su último ministro que hace imposible soluciones rápidas para volver a transitar la senda del crecimiento, y aún no estamos seguros de haber tocado el piso de esta caída"."De todas formas estamos convencidos que con medidas conducentes de estímulo aún estamos a tiempo de revertir la situación del año", afirmó el dirigente.El secretario General de ACARA, Ruben Beato, advirtió que "sin una macroeconomía ordenada la micro no responde, pero aún así debemos transitar los dos caminos, dotando al sector de algunas herramientas para fortalecer el consumo interno". Dijo que el objetivo es resguardar las fuentes de trabajo y sus 75.000 empleos.MOTOS EN PICADALa cantidad de motos patentadas en febrero llegó a 21.107 unidades, lo que significó una fuerte baja del 36,6% con relación a igual mes del año pasado, según información difundida por los dueños de concesionarias. En febrero de 2019, el número de unidades patentadas había sido de 33.310 motovehículos.El acumulado del primer bimestre arroja 47.628 unidades, esto es un 36,9% menos que en el primer bimestre de 2019, que fue de 75.417."El segundo mes del año continua con una caída marcada, lo que evidencia que, de no aplicarse medidas de estimulo al sector, como el retorno de una financiación razonable, la proyección anual arrojará un mercado aún inferior al del 2019", señaló la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores.Carlos Movio, director Institucional de ACARA comentó: "el sector motovehículo necesita imperiosamente del retorno de financiación, con tasas que sean razonables, ya que es la puerta de entrada al mercado de la movilidad, y tiene un rol social que no podemos descuidar"."Un relanzamiento de los programas Ahora 12 y Ahora 18, con un control de que se aplique de manera efectiva, puede ser un principio de solución, y tiene que ser parte de la agenda urgente de un mercado que también se viene cayendo y nos preocupa de sobremanera", agregó.En cuanto a la participación, Honda lideró el mercado con 5.654 unidades seguida por Corven junto a Motomel que este mes comparten le segunda ubicación, ambas con 2.491 unidades y Gilera sigue por segundo mes consecutivo en la tercera posición con 2.051 registros.