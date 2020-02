El Papa, enfermo por segundo día consecutivo

BUENOS AIRES, 29 (NA).- El papa Francisco todavía se siente "ligeramente mal", por lo que ha aplazado todas sus audiencias oficiales aunque trabaja en su residencia, informó el Vaticano. "El Santo Padre celebró la misa esta mañana y al final, como de costumbre, saludó a los participantes, pero decidió posponer las audiencias oficiales de hoy (por ayer)", se informó, sin precisar qué dolencia le aqueja.El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que "los encuentros programados en Casa Santa Marta continúan regularmente".Pero el papa Francisco no participó el jueves en una liturgia en la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma, debido a una "indisposición leve", según informó entonces Bruni.Durante su audiencia general el 26 de febrero, parecía que estaba resfriado y habló con voz ligeramente ronca.Incluso tosió durante aquella tarde durante el servicio del Miércoles de Ceniza en una iglesia de Roma, su última aparición fuera del Vaticano.Este viernes el sumo pontífice tenía programado recibir a ejecutivos de Microsoft, International Business Machines Corp y otras empresas tecnológicas y su discurso debía ser transmitido a los participantes de una conferencia en Roma sobre la ética en el desarrollo de la inteligencia artificial, según informó la agencia Reuters.Los informes sobre el malestar del Papa circulan mientras que el número de los infectados con el coronavirus covid-19 en Italia alcanzó los 888 casos en las últimas horas y ha dejado 21 fallecidos hasta el momento.La preocupación en torno de la salud de Francisco aumentó en las últimas horas después de que se conociera que el ex embajador de Irán en el Vaticano Seyyed Hadi Khosroshahi falleció a causa del coronavirus.Khosroshahi, de 81 años, murió en el Hospital Masih Daneshvari, ejerció varios cargos diplomáticos desde la década de los 80, entre ellos como embajador de Irán en el Vaticano.Si bien Khosroshahi se encontraba ya hace varios años fuera del Vaticano, su deceso, sumado a la noticia de que el Papa no se sentía bien, preocupó a la comunidad.