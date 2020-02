Buscan definir fecha de la cumbre entre los presidentes de la Argentina y Brasil

BUENOS AIRES, 29 (NA).- El Gobierno busca avanzar en la organización de la primera reunión entre el presidente Alberto Fernández y su par brasileño, Jair Bolsonaro, y la semana que viene se pondrá en contacto con la Cancillería del vecino país para tratar de definir una fecha.El canciller Felipe Solá "la semana que viene se pondrá en línea con (su par brasileño, Ernesto) Araújo" para establecer la fecha de la reunión bilateral entre los dos mandatarios, señalaron fuentes oficiales a NA.De esta forma ambos gobiernos se encaminan a concretar el demorado primer encuentro entre Fernández y Bolsonaro, transcurridos más de dos meses desde que ambos coexisten como presidentes.La tensión por las evidentes diferencias ideológicas entre ambos marcó los primeros instantes de la relación, pero luego las dos gestiones enviaron señales de distensión en las últimas semanas.Luego de que Fernández asumiera el pasado 10 de diciembre, Bolsonaro realizó varias declaraciones cuestionando al mandatario argentino por su cercanía con Cristina Kirchner y lamentando que Mauricio Macri no haya obtenido la reelección.Pero a fines de noviembre, el hijo del presidente brasileño y diputado, Eduardo Bolsonaro, buscó bajar la tensión y sostuvo que en la relación con Argentina "hay que ser pragmáticos" y que "no hace falta estar enamorados para hacer negocios".Por su parte, Fernández antes de asumir también había lanzado duras críticas contra Bolsonaro y reivindicado su relación con el ex presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva -rival del actual mandatario-, pero luego dejó de lado los "dardos" dialécticos.A partir de los últimos días de diciembre los cancilleres de ambos países retomaron los contactos para comenzar a descongelar la relación y con la meta de organizar la primera reunión entre Fernández y Bolsonaro.En ese contexto, la Argentina oficializó que el ex gobernador Daniel Scioli era el hombre elegido para ocupar la embajada en Brasil, quien recibió de parte de las autoridades del vecino país en tiempo récord el plácet para desempeñar esa función, lo que fue leído como un guiño para distender el vínculo.En tanto, la semana pasada Bolsonaro recibió en Brasilia a Solá, a quien propuso realizar la primera reunión con Fernández este domingo en Montevideo en el marco de la asunción del mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou, pero al final se descartó debido a que el presidente argentino debe ese día dar su discurso de apertura de sesiones del Congreso.Luego de que se frustrara esa posibilidad, Bolsonaro instó a los cancilleres a que acuerden una fecha en la que sea posible mantener el encuentro, lo cual podría quedar definido la semana próxima cuando Solá y Araújo retomen sus contactos.