"Pido comprensión y ayuda al campo", dijo Fernández

BUENOS AIRES, 29 (NA).- El presidente Alberto Fernández aclaró ayer que no aumentará las retenciones "sin consultar" a las entidades agrarias, aunque ratificó que "el esfuerzo lo tienen que hacer los que estén en mejores condiciones".

El jefe de Estado consideró en este sentido que "el campo tiene que entender la situación argentina". "Estoy dispuesto a hablar con todo el mundo. Ellos saben que les dije que no vamos a tomar una medida sin consultarlos", sostuvo el mandatario, al referirse al posible aumento de la presión impositiva sobre el sector agrícola.

En diálogo con Radio 10, el jefe de Estado subrayó que "el campo también tiene que entender la situación argentina".

En ese sentido, planteó: "No puede ser que a uno le pidan superar el déficit fiscal, y al mismo tiempo digan que nadie quiere aportar nada". "Yo no le mentí a nadie: el esfuerzo lo tienen que hacer los que estén en mejores condiciones. Pido la comprensión y la ayuda del campo", añadió.

A la vez, Fernández rechazó las críticas de algunos sectores y afirmó que ve "una actitud de parte de las organizaciones del campo y otra cosa en esos autoconvocados, que tienen una finalidad política".

"Son opositores y tienen todo el derecho del mundo a expresarse en contra, pero deberían tener la honestidad intelectual de presentarse como opositores a la hora de hablar", reclamó.

Consideró que "no es lo mismo que hable un presunto chacarero que un presunto militante o dirigente encubierto. Eso está manejando o inducido por dirigente de Cambiemos, del PRO concretamente".

El jueves, en un encuentro con las cuatro entidades del campo, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, confirmó que el Gobierno analiza subir retenciones a la soja, aunque por ahora no lo anunciará y desactivó así medidas de fuerza en el corto plazo. Fue durante una reunión con los referentes de la Mesa de Enlace: Carlos Achetoni (FAA), Daniel Pelegrina (SRA), Jorge Chemes (CRA) y Carlos Iannizzotto (Coninagro).



EL FMI TIENE "OTRA

MIRADA" DE ARGENTINA

Por otra parte, Fernández destacó el trabajo del ministro de Economía, Martín Guzmán, ante las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), y aseguró que el organismo ahora tiene "otra mirada" de Argentina. "Nadie quiere más que nosotros que vean las cuentas de Argentina, para que se den cuenta de lo que (las anteriores autoridades nacionales) han dejado", manifestó el mandatario.

En diálogo con Radio 10, el jefe de Estado enumeró, entre otros temas, que el 70 por ciento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS son papeles del Estado. "Se gastaron toda la plata de los jubilados para sostener la bicicleta y la fuga de divisas. Pero ahora que se intenta recomponer, con equilibrio y equidad, las cajas con que el Estado le paga a los jubilados, patalean", indicó.

"Lo que necesitamos es que el Fondo venga y vea, que entienda que no es un discurso de campaña, que venga y mire lo que ha pasado", agregó. En tal sentido, sostuvo que el anterior gobierno no dejó fondos para desarrollo social, ni para los jubilados, ni para vivienda, y además se frenaron todas las obras públicas.

"Que se hagan responsables de lo que no miraron, de lo que no quisieron ver. Aunque tengo la percepción de que hay otra mirada en el Fondo", señaló. Destacó que tenía razón cuando durante la campaña electoral decía que el país estaba en default. "Porque cuando el Fondo dice la Argentina no puede pagar, esta diciendo eso, está diciendo exactamente lo mismo", señaló. "Ahora, con un gran trabajo de Martín Guzmán hemos logrado que el Fondo entienda que lo que decimos es verdad, que tenemos razón", añadió.

Una nueva misión del FMI arribará a la Argentina la semana próxima para seguir analizando las cuentas del país y conocer más detalles sobre el proceso de renegociación de la abultada deuda.