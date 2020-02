La inversión real bajó más de 5% en enero

BUENOS AIRES, 29 (NA).- La inversión real registró en enero pasado una caída del 5,2% con relación a igual mes de 2019, según un informe del Centro de Estudios Económicos (CEE) de Orlando Ferreres. En la medición a precios constantes la inversión representó el 20,5% del PIB, mientras que medido en dólares llegó a US$ 5.531 millones."En el arranque del año la evolución de la inversión continuó mostrando números negativos, aunque la magnitud de la caída se vio disminuida en relación a las cifras observadas durante 2019", asegura el informe.Agrega que "si bien la construcción arrojó muy malos resultados en el inicio del 2020, hubo una significativa moderación en la merma del apartado de equipo durable de producción"."Lógicamente, esto es consecuencia de la brusca caída registrada a inicios del año pasado, cuando el segmento comenzaba a reflejar las consecuencias del severo ajuste de precios relativos por el que transitó la economía argentina, y no debe ser interpretado como un cambio fundamental en la dinámica del rubro", explica la consultora.Señala que "en un contexto de inestabilidad macroeconómica y regulaciones cambiarias poco convencionales, no anticipamos un repunte de la inversión para el corto y mediano plazo".En el sector maquinaria y equipos, la caída reportada durante enero fue del 3,5% interanual y en particular, la adquisición de bienes durables de origen importado evidenció una merma del 5,6%.En tanto, la inversión en maquinaria nacional observó un alza del 0,1% en consonancia con los leves repuntes en las ventas de vehículos de comercialización livianos y pesados, señaló el estudio.La inversión en construcción cayó 7% de manera interanual, a pesar de la modesta base de comparación, y exacerbando su dinámica contractiva en comparación con los registros del último trimestre de 2019.