Bielsa embajador

En el inicio de la sesión extraordinaria en el Senado, se aprobó ayer por unanimidad la designación del ex canciller Rafael Bielsa como embajador argentino en Chile.Más temprano, Bielsa se había presentado ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su postulación al cargo, agradeció el "afecto" y dijo que sería un "honor" desempeñarse como embajador en el país trasandino."Argentina ha tenido una secuencia de embajadores en Chile que han sido excelentes. No tengo más que palabras de elogios a todos ellos", sostuvo el ex canciller.El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto notificó, a través de su portal web, que el 3 de enero último Chile le otorgó a Bielsa el "Plácet de estilo" como embajador.