Suspendieron histórico carnaval

Más de mil personas del barrio trabajaron todo un año para la puesta en escena, y un día antes la Comisaría de Alto Verde, en nuestra Provincia, se dio de baja el evento.De acuerdo a información de la agencia Derf, Alto Verde tiene dos fechas importantes para celebrar: cada 10 de septiembre (su aniversario), y lo que se suponía iba a suceder anoche.Ocurrió que la Comisaría 24ª y la Prefectura Naval dieron de baja al carnaval."Hay comparsas de distintos barrios que no salen en ningún otro lado, que iban a estar por primera vez. Y se echó todo a perder", lamentó Claudio Monzón, presidente del Club Central y organizador del evento, y remarcó que fue la Comisaría la que "se negó a hacer el evento".Y agregó "se vino trabajando desde hace mucho tiempo con el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia, y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, y en una reunión nos dijeron desde la Comisaría 24ª y desde la Prefectura Naval que no estaban en condiciones para afrontar este carnaval en Alto Verde. Porque dicen que no tienen la seguridad disponible".Además, Monzón comentó que "Prefectura también nos informó que eventos de estas características fomentan la violencia en el barrio. Esto es incorrecto. Nos da la pauta de que si no podemos realizar un evento a cielo abierto sin seguridad, los carnavales van a dejar de existir".Por otra parte, lamentó que "los vecinos estuvieron hasta involucrados en la limpieza de la cuadra. Pintaron, cortaron el pasto, arreglaron los carteles. Estamos cerca de la plaza principal, hay una cancha, estamos frente al destacamento policial, hay una guardería municipal. Preparamos todo para no cortar la calle principal y no interrumpir el recorrido del colectivo. Salimos de todo eso para que sea todo favorable, pero la Comisaría y la Prefectura nos dieron todo de baja".Y sobre la presencia policial diaria, Monzón señaló que "le preguntás a cualquier habitante del distrito qué le parece la Comisaría 24ª y te van a decir que no existe". Al mismo tiempo, expresó que desde la Seccional le detallaron que "no cuentan ni van a contar con más de seguridad"."Es lamentable porque vienen de todos lados, y es el carnaval más reconocido de toda la capital santafesina", concluyó Monzón.