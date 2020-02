El Poder Judicial participó de la cuarta Mesa de Coordinación de Seguridad

La Mesa de Coordinación Institucional de Seguridad de Rafaela llevó a cabo ayer por la mañana su cuarta reunión en las instalaciones de la Jefatura de Policía con la participación del intendente Luis Castellano, funcionarios de su gabinete, el senador Alcides Calvo, el diputado provincial Juan Argañaráz, el titular del Concejo Municipal, Germán Bottero, el subjefe de la Unidad Regional V de Policía, Ariel Palomeque, el secretario de Gestión Institucional y Social de la Seguridad, Jorge Lagna y una delegación del Poder Judicial en lo que hace al fuero penal, encabezada por el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini; el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia y el fiscal Regional de la Quinta Circunscripción Judicial, Diego Vigo.Finalizado el encuentro, el jefe del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini se refirió al funcionamiento del sistema judicial, explicando que “no todo lo que procesa la Policía llega finalmente a una condena porque hay que buscar pruebas, hay que buscar evidencias para poder comprobar a los autores del hecho. A veces se logran condenas, pero son condenas que no merecen cumplimiento efectivo, son condenas condicionales. Nosotros somos fiscales. Y esto lo digo así con énfasis porque nosotros tenemos una política como fiscales que obviamente tiene que ser una política mucho más severa y rigurosa, siempre respetando lo que son las garantías, que lo que puede articular un defensor y lo que puede articular un juez como control de las garantías”. Y aclaró: “El máximo control de las garantías y que hace al correcto funcionamiento del Estado de derecho termina siendo el juez”.En cuanto a las resoluciones de los magistrados -a veces cuestionadas por la ciudadanía- Baclini detalló que “no siempre el termómetro social va a estar a la altura y a la medición de lo que dice el juez. También hay una posibilidad de revisión con la Cámara de Apelaciones, y después hay un control social de todos los actos que hacemos todos los días”.Con relación al trabajo que se desarrolla en esta ciudad, afirmó: “Nosotros queremos instalar y poner en funcionamiento parte de los organismos de investigaciones aquí en Rafaela, que nos parece muy importante. El organismo de investigación para el conocimiento general es la Policía, que trabaja para la Fiscalía; es decir, que depende del Ministerio Público de la Acusación directamente. Esto nos va a permitir tener mayor excelencia en las investigaciones y en el análisis criminalístico del delito”.El fiscal General de la Provincia también habló de la situación delictual de los menores de edad: “Aquí está el secretario de Justicia el doctor Somaglia, que es quien está trabajando con los distintos ámbitos y está el senador Calvo, quienes están impulsando un proyecto de código procesal de menores que nosotros consideramos muy importante que se sancione, porque hay una visión de la persecución penal que tiene que ser unificada. Es decir, no podemos pensar la persecución penal de los delitos en forma fraccionada. Debería haber un solo órgano que persiga penalmente todos los delitos”.Asimismo, agregó su mirada sobre el tema: “Desde esta visión yo soy bastante crítico, incluso en la separación de la justicia federal y la justicia provincial. Creo que en la medida en que nosotros tengamos fraccionamientos de este tipo, se nos complican las investigaciones. Por esos tenemos una voluntad muy fuerte de trabajar en forma coordinada con la Fiscalía Federal. Y a nivel provincial, pensamos que ya se traspasó Faltas, ya se traspasó la vieja Justicia Penal a nuestro ámbito de investigación, y está faltando que se traspase lo que es la Justicia Penal Juvenil para que el Ministerio Público de la Acusación tenga una organicidad en la persecución penal de los delitos”.A su turno, el fiscal regional del Rafaela, Diego Vigo, comentó: “Hoy en la Mesa de Coordinación yo hice un planteo para que se tenga un cuadro de situación de cuál es la respuesta de la Fiscalía de los fenómenos delictivos. Entendemos que pese a la escasez de recursos con que contamos, estamos respondiendo a la altura de las circunstancias, no sólo cuantitativamente sino cualitativamente”.Consultado sobre la disconformidad de la ciudadanía sobre la actuación de los jueces en algunos hechos de público conocimiento, Vigo explicó: “Los fiscales tenemos el deber de actuación con objetividad. Somos parte. De los jueces no se puede reclamar lo mismo porque tienen un deber de imparcialidad. Cuando se habla del compromiso y del sentido común de los jueces, es cierto, cualquier funcionario del Estado debe actuar con sentido común, pero en el caso de los jueces, resolver como tercero imparcial, con fundamentos”.El intendente Castellano, por su parte, remarcó la importancia de la Mesa de Coordinación de Seguridad que funciona en Rafaela y en otras localidades de la provincia, cuyo objetivo es articular los esfuerzos del Estado. “La importancia de la reunión de hoy consistió en que salieron varios temas que vamos a priorizar para trabajar en conjunto”.Además, ejemplificó que ya están teniendo resultados evidentes las acciones llevadas a cabo hasta el momento: “Tenemos a la Policía de Acción Táctica que está trabajando en forma coordinada con la Unidad Regional V de Policía, con la Guardia Urbana, con la Policía Comunitaria. Después de mucho tiempo de reclamos, tener un sistema vinculado, en donde el dispositivo de comunicación de la Policía esté junto con el 105 de la Gur, es fundamental, porque ahora concentramos en un solo lugar, la recepción de las llamadas. Y de esta forma, es mucho más rápido dar respuestas ya que duplicamos la cantidad de móviles para llegar a cada lugar”.Consultado sobre un balance de lo realizado durante estos últimos dos meses en materia de seguridad, Castellano comentó: “Yo creo que mientras haya un reclamo, mientras la sensación siga siendo la que hoy siente el rafaelino, no puedo decir nunca que hemos mejorado porque falta. Sí puedo decir que estamos trabajando con más coordinación y con mucho más respaldo del gobierno provincial del que teníamos anteriormente”.El intendente concluyó: “Todos conocen la historia de los reclamos, de los viajes, de los pedidos y la historia de no haber tenido nada en Rafaela en los últimos años para trabajar este tema. Y eso también es parte de las causas por la cual hemos llegado la situación que hemos llegado. Pero lo que puedo decir es que hoy siento el respaldo que el Gobernador Omar Perotti está dando a todas las ciudades. Además, podemos sentarnos con la Justicia para coordinar y también con los legisladores. Con el diputado Juan Argañaraz y el senador Alcides Calvo tratamos el tema del Código Procesal Penal Juvenil, que necesita urgentemente ser votado y modificado”.