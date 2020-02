River recibe a Defensa

BUENOS AIRES, 29 (NA) -- River aguardaba que Boca no le gane ayer a Colón de Santa Fe para quedar más cerca de conseguir el título en la Superliga cuando hoy reciba a Defensa y Justicia en el marco de la vigésima segunda fecha del certamen argentino. Pero esto no sucedió y ahora la obligación la tiene el 'Millo'.River será local de Defensa en un encuentro que se llevará a cabo a partir de las 19.40 (Fox Sports Premium) en el estadio Antonio Vespucio Liberti con arbitraje de Fernando Echenique y televisación.El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo viene de vencer a Estudiantes de La Plata por 2 a 0 como visitante y el técnico aún no confirmo el equipo debido a que aguardará por la evolución de Lucas Martínez Quarta.El defensor se entrenó con normalidad en la mañana del jueves, por lo cual estaría a disposición de Gallardo y, en caso de que el técnico disponga que sea de la partida, podría entrar por Paulo Díaz si es que no se recupera de una contractura aunque no se descarta que puede entrar por Javier Pinola.Por otra parte, ante la suspensión de Rafael Santos Borré por haber llegado al límite de cinco amarillas, Ignacio Scocco es el que corre con ventajas para ser el reemplazante del delantero colombiano.Armani; Montiel, Martínez Quarta o P. Díaz, Rojas, Pinola, Casco; I. Fernández, Pérez, de la Cruz; Scocco y Suárez. DT: Marcelo Gallardo.Unsain; Breitenbruch; J. Rodríguez, Frías, Duarte; Cerro, Acevedo; Pizzini, Botta, Cardozo; Lucero. DT: Hernán Crespo.17:35hs Gimnasia vs Atlético (T), 21:50hs Central Córdoba vs Banfield.