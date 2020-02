Tigre ganó y se fue a cuatro

Anoche, en el inicio de la 19ª fecha de la Primera Nacional, Tigre le ganó 3-1 a Gimnasia de Jujuy, encuentro correspondiente a la zona B, y así alcanzó los 28 puntos de tabla, sacándole cuatro de diferencia a Atlético de Rafaela, que aún debe jugar.Los goles para el triunfo del conjunto de Victoria fueron anotados por Denning (6m de penal y 36m) y Prediger (59m). El tanto del 'Lobo' jujeño fue aportado por Castillejos (63m de penal).Con dicha victoria, el "Matador" quedó a sólo un punto del Deportivo Riestra, último clasificado al reducido, y que jugará el lunes de local ante San Martin de Tucumán.La buena noticia para la 'Crema' tuvo que ver con la derrota de Defensores de Belgrano en manos de All Boys. El 'Dragón', escolta de los tucumanos, cayó como local por 2 a 0. Los goles para la victoria del elenco de Floresta fueron anotados por Celiz (38m) e Iacobellis (44m).La fecha tendrá continuidad en la jornada de hoy con varios encuentros.19:05hs (Directv) Belgrano vs Dep. Morón, 21:00hs Alvarado vs Temperley.17:00hs Brown de Adrogué vs Santamarina de Tandil.