Invitado por Jorge Rojas, Efraín Colombo cantará en el Gran Rex

Efraín Colombo, artista de una sensibilidad especial, comenzó 2020 adelantando canciones de su tercer álbum titulado "Lo que soy", y presentándose en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, y en el Festival Nacional de Cosquín.



"LO QUE SOY"

Efraín Colombo presenta "Lo que soy", su tercer trabajo discográfico grabado como solista, el que completa el triángulo.

Y por primera vez, el cantante participa como autor y compositor en las 12 canciones inéditas del disco.



CON JORGE ROJAS

El productor artístico de este lanzamiento es el destacado cantante Jorge Rojas, quien junto a su productora Quilay le dieron forma a este nuevo material discográfico.

Como lanzamientos individuales, se estarán mostrando en las diferentes plataformas digitales y en canal de YouTube de Efraín Colombo las 12 canciones que conforman el álbum, grabado íntegramente en los estudios El Algarrobo, en Anisacate (Córdoba).

Al momento, ya fueron publicadas las canciones "Lo que soy", "Hijos del río" (junto a Los Rojas), y la versión de "Mi cantar".



UNA BREVE

DESCRIPCION

Sobre el disco, Efraín Colombo dijo "'Lo que soy' es el reflejo de años de búsqueda, y de miradas internas proyectando los valores de la vida y del lugar que habito, y del cual se desprenden muchos de mis sueños.

"Lo que soy es silencio soledad, amor, regreso, ausencia, dolor, alegría, festejo, esencia y paz.

"Lo que soy es río, árbol, trigo, viento, hijos, rutas, caminos, tierra, barro y fuego".



LA CANCION

"MI CANTAR"

En relación al nacimiento de la canción "Mi cantar", el artista comentó que "estas coplas llegaron en un momento muy adverso de mi vida. Mi intención era escribir el por qué cantamos y escribimos versos y el por qué la magia de la guitarra se enciende de tan niño. Recuerdo que los primeros versos nacieron viajando hacia Uruguay, a cantar en un show del gran amigo Carlos Malo.

El punto es que, días más o días menos, luego de participar como invitado en un show que Jorge Rojas brindara en el teatro el Sodre de Montevideo, una mañana me llegué hasta el sillón del hall de un hotel en pleno centro Uruguayo, donde el cantor estaba alojado y me recibió, simplemente para despedirnos y emprender el regreso a la Argentina.

"Esa era la finalidad, conversar y darnos un abrazo. Comenzamos a hablar, y la charla estaba llegando a su fin, cuando se me ocurrió contarle que estaba escribiendo una letra, a lo que me respondió 'a ver..'.

"Y ahí nomás, guitarra en mano en el hall, comencé a cantar.

"Su respuesta fue 'esa es la canción', y juro haber sonreído y pensado 'este me está cargando'

"El tiempo se encargó de demostrarme todo lo contrario.

"Una charla de varios mensajes, hizo que naciera 'Mi cantar', ese que como dice en una de sus estrofas 'sale del alma al entonar una canción..'

"Aquel hecho, sin saberlo, fue el motor fundamental para que hoy podamos entonar estos versos que tienen una carga, a mi entender, muy emotiva, que no solo nos representa a quienes la escribimos, sino que me animo a decir, a todo aquel que sueña al entonar una canción".