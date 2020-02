La propuesta del Gobierno provincial no convence a los gremios docentes

En la tercera reunión paritaria desarrollada ayer al mediodía, representantes del Gobierno Provincial presentaron a los gremios docentes el ofrecimiento respecto al primer incremento salarial del año. La propuesta no convenció en absoluto a los representantes gremiales presentes. Ahora, luego de informar la misma a las bases, se decidirá si el lunes comienzan o no las clases.

El Gobierno Santafesino realizó ayer su primera propuesta salarial a los docentes provinciales en lo que fue la tercera reunión paritaria del año. Allí, los representantes de los maestros recibieron la propuesta de las autoridades santafesinas, no quedando para nada conforme con la misma, por lo que el normal inicio del ciclo lectivo, previsto para el próximo lunes, está en duda.El Gobierno de Santa Fe realizó una propuesta de aumento salarial consistente en un aumento del 3% del valor índice con respecto al salario del mes de diciembre de 2019, al cual hay que sumarle 870 pesos de incremento de lo percibido por material didáctico. Y a eso se le agrega el aumento de 1.210 pesos del Fondo Nacional de Incentivo (FONID), discutido en la paritaria nacional. Para la ministra Adriana Cantero, la propuesta "es posible" (ver aparte). Y dijo en relación al Gobierno Provincial que "estamos haciendo un esfuerzo por mejorar los salarios docentes".En tanto, desde AMSAFE, sindicato que agrupa a la mayoría de los docentes en el territorio provincial, manifestaron que la propuesta salarial no contempla, en cuanto a su composición y porcentaje, los montos de aumento necesarios para que ningún docente santafesino, activo y/o jubilado, esté por encima de la línea de pobreza.Desde ayer mismo, en busca de una rápida respuesta al Gobierno a los fines de determinar si el lunes 2 de marzo los chicos vuelven a las aulas, se desarrollaron las asambleas departamentales (ver pág. 9) en las cuales la docencia santafesina comienza a expresar su opinión y valorar la propuesta, previendo que mañana, en Asamblea Provincial, se defina con el voto del magisterio provincial, si se rechaza o se acepta esta propuesta.Sonia Alesso, Secretaria General de AMSAFE, previo a la reunión de hoy había expresado que "desde AMSAFE esperamos una propuesta de recomposición salarial concreta". Y finalizado el encuentro dejó bien en claro la posición del gremio: "Está lejos de nuestras aspiraciones y de lo que hemos planteado en las reuniones". Para Alesso, la propuesta provincial "da un aumento de $ 2000 para el cargo testigo del maestro de grado".SADOPFinalizada la reunión paritaria en el Ministerio de Trabajo, Pedro Bayúgar, Secretario General del SADOP, habló de la propuesta recibida por parte del Gobierno de la provincia correspondiente a la política salarial 2020."La propuesta básicamente consiste en un incremento del 3%, más $870 que corresponden a material didáctico. Sumado a lo viene de Nación, que son $1.210, todo ese conjunto rondaría los $3.000 para el cargo testigo de maestro de grado, jornada simple" explicó Bayúgar."Obviamente que no es la propuesta que esperábamos y hubiéramos ideado", indicó el referente sindical quien añadió que "es la oferta para el salario correspondiente a marzo, abril y mayo, y en junio nos deberíamos volver a reunir para discutir y debatir sobre el salario de ese mes en adelante"."Creo que para los docentes en general está muy claro. El incremento como tal no existe y lo que efectivamente se incrementa no es remunerativo ni bonificable, y por lo tanto no lo cobrarían los jubilados, lo cual es un agravante más de esta propuesta que tiene muchas falencias y que bajo ningún punto de vista nos parece satisfactoria", finalizó el titular de SADOP.Así las cosas, los delegados gremiales se reunirán hoy a las 14 en la sede de calle 4 de enero 2490 en Santa Fe, para votar por la aceptación o rechazo de la propuesta y las consecuentes medidas a seguir.