El Gobierno admite que analiza la suba de retenciones a la soja, pero frenó el anuncio

En un encuentro con las cuatro entidades del campo, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, confirmó ayer que el Gobierno analiza subir retenciones a la soja, aunque por ahora no lo anunciará y desactivó así medidas de fuerza en el corto plazo. Fue durante una reunión de dos horas y media con los referentes de la Mesa de Enlace: Carlos Achetoni (FAA), Daniel Pelegrina (SRA), Jorge Chemes (CRA) y Carlos Iannizzotto (Coninagro).Basterra aseguró a los dirigentes del campo que el presidente Alberto Fernández no anunciará el alza de retenciones de tres puntos a la soja este domingo como se especulaba que lo haría en el discurso de apertura de la Asamblea Legislativa.Entre los dirigentes quedó en claro que hay voluntad del Gobierno de minimizar lo que podría ser una escalada de medidas de fuerza ante una suba de los derechos de exportación al 33% de la soja.Ante una pregunta de NA, Pelegrina consignó que el cierre del Registro de Exportaciones de productos agrícolas "tiene sustento en que el Gobierno evalúa un alza de retenciones".En la mesa de análisis llevada a cabo en la sede del Ministerio en Paseo Colón al 900 de esta capital quedó en claro que las entidades no aceptan "más presión tributaria" y que no están de acuerdo con las retenciones, mientras que acordaron reunirse con Basterra otra vez a la brevedad, lo que podría ser el próximo lunes luego del discurso de Fernández."Hemos quedado en el análisis para los próximos días y las medidas de fuerzas quedarían supeditadas a la reunión que tengamos y la propuesta que le hemos hecho de que no aumenten las retenciones. Hemos quedado en negociación. Sabemos que algunos productos podrían ir a la baja", sostuvo Achetoni en la improvisada conferencia de prensa.Chemes, de Confederaciones Rurales Argentinas, expresó que "no va a haber ningún anuncio de la Mesa hasta lograr que el 3 por ciento de la soja no se lleve a cabo"."A las bases les pediría un par de días para ver si logramos ajustar los números y si no es así no descartamos medidas de fuerza", precisó el dirigente entrerriano. Además ratificó que la meta de la Mesa de Enlace es "lograr una agenda de reducción de retenciones" y confió en que los Registros de Exportación se "van a abrir en el corto plazo".Consideró que "el Gobierno hace esfuerzos por manejar la situación lo más atenido posible porque tienen que cerrar números de la economía que son muy complicados".Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural agregó que "el Registro de Exportaciones se abrirá completamente cuando se defina el aumento o no de las retenciones". "Seguimos en la misma posición, no entendemos si promover las exportaciones significa aumentar las retenciones: ése no es el camino correcto. El norte nuestro será retenciones no es conducente en un país que necesita exportaciones", dijo Pelegrina.