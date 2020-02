Un viernes con mucho en juego

Un gran viernes de básquet tendremos en nuestra ciudad por la Liga Provincial, con los dos equipos rafaelinos protagonistas del certamen jugando en condición de local.Por un lado, Ben Hur intentará derrotar a Rivadavia Juniors de Santa Fe en el Coliseo del Sur, como primer objetivo, y de lograrlo esperar que Sportsmen Unidos de Rosario le gane a Centenario de Venado Tuerto. Esas son las dos alternativas que deben concretarse para que el elenco dirigido por Cristian Losano asegure la clasificación a los play offs, ocupando el cuarto puesto de la Zona A. De lo contrario, se resolverá en la última fecha, recordando que también tiene chances el elenco santafesino.Por otra parte, Atlético de Rafaela intentará derrotar a El Tala de Rosario en el Lucio Casarín para dar un paso fundamental en el objetivo de quedarse con el primer puesto de la Zona D. El elenco dirigido por Marcelo Miretti, que no ha perdido en los partidos de este año, enfrentará a uno de los dos equipos que pudo vencerlo en la primera rueda. Recordemos que en este grupo ya están los cuatro clasificados: Atlético, El Tala, Gimnasia de Santa Fe y Timbúes.Este es el programa de partidos a desarrollarse hoy desde las 21.30:Sportsmen Unidos de Rosario vs. Centenario de Venado Tuerto; Racing de San Cristóbal vs. Independiente de Chañar Ladeado; Ben Hur de Rafaela vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe (Emanuel Dal Colle y Tiago Coso, Comisionado técnico: Marcos Macagno) y CACU de Ceres vs. Unión de Totoras.San Lorenzo de Tostado vs. Almagro de Esperanza; Brown de San Vicente vs. Unión de San Guillermo; Náutico Rosario vs. Trebolense. Libre: Argentino de Firmat.Firmat Football vs. Provincial de Salto Grande; Atlético Tostado vs. Central San Javier; Atlético Sastre vs. Alma Juniors de Esperanza. Libre: Temperley de Rosario.Atenas de Venado Tuerto vs. Peñarol de Elortondo; Gimnasia de Santa Fe vs. Timbúes y Atlético Rafaela vs. El Tala de Rosario (Virginia Peruchini y Lucas Chaparro. Comisionado técnico: Marcelo Patriglia). Libre: Libertad de Villa Trinidad.POSICIONESSportsmen Unidos e Independiente 22 puntos; Racing 20; Ben Hur y Centenario 18; Rivadavia 16; CACU 15; Unión 13.Trebolense y Argentino 18; Náutico y Brown 16; San Lorenzo y Almagro 14; Unión de San Guillermo 12.Firmat, A. Tostado, Temperley y Alma Juniors 17; A. Sastre 15; Central San Javier 13; Provincial 12.Atlético, Gimnasia y El Tala 18; Timbúes 17; Peñarol y Libertad 13; Atenas 11.