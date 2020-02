Panorama Político

EL REGRESO DE

LOS CONCEJALES

Con febrero en plena agonía y este año bisiesto al menos con una sobrevida de un día, marzo saldrá a escena obligando a los jefes de los poderes ejecutivos a presentarse en los ámbitos legislativos. Así, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, reemplazó el asadito del mediodía del domingo por una visita al Congreso donde deberá pronunciar un discurso ante la Asamblea Legislativa en el marco de la apertura del período de sesiones ordinarias del parlamento. en su mensaje, podrá navegar entre la herencia recibida y los desafíos de su gestión. Al intendente, Luis Castellano, le espera una tarea similar pero será el jueves por la mañana cuando suba de su despacho del 5º piso del edificio municipal al 6º donde funciona el Concejo Municipal. A diferencia de Fernández, Castellano no puede hablar de herencia ya que es el noveno año consecutivo como Intendente de Rafaela...

Para completar el panorama, el gobernador Omar Perotti recién tendrá que enfrentar a los diputados y senadores en la Asamblea Legislativa de la Provincia el 1º de mayo. Mejor, porque la relación que hoy tiene con la oposición en la Legislatura es de regular a mala por la supuesta herencia negativa y la falta de apoyo a su proyecto de Necesidad Pública que declara la emergencia en seguridad, alimentaria y financiera de Santa Fe.

El presidente Fernández, quien ayer estuvo junto a Perotti en la insegura Rosario, ajusta por estos días los últimos detalles del texto final en el que se apoyará para dar su discurso el próximo 1° de marzo, cuando abrirá el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

El jefe de Estado "ultima los detalles" del discurso, donde volcará un "análisis" de los informes que recibió sobre el estado de cada ministerio. De esta manera, el Presidente centrará su discurso en dar un "diagnóstico" acerca del estado general en el que recibió la Nación y en lo que será su gestión de gobierno de cara al "futuro", pero evitando la confrontación directa con la oposición.

Al menos desde ayer se despejó una incógnita: no anunciará el aumento de 3 puntos en las retenciones a la soja. Al menos así fue negociado por el ministro Luis Basterra con la Mesa de Enlace para evitar que asome el conflicto con el campo, que sigue latente.

¿Y el discurso de Castellano? Los ejes serán la política social y de seguridad, pero también el mantenimiento de programas medulares como Inclusión Educativa o Rafaela Emprende. ¿Obras? A esta altura nadie sabe. La Nación no tiene un peso mientras se prepara para renegociar la deuda externa en lo que será una dura batalla con los bonistas; la Provincia le debe a cada santo una vela y según el Gobernador y sus equipos necesita imperiosamente la ley de Necesidad Pública que la oposición le niega por ahora.

Por tanto, puede ocurrir que la Municipalidad de Rafaela no tenga fondos importantes de otras jurisdicciones para financiar obras públicas importantes. Es decir, no recibirá nada de arriba y quizás deba endeudarse para replicar el "hacemos juntos". En la reunión con el secretario de Obras Públicas de la Nación, el dato fue contundente: el funcionario nacional puso un abanico de opciones de créditos, pero no ofreció ni un peso de regalo. Si vienen partidas, habrá que devolverlas.

Encima, en la Provincia el clima se pone más espeso si se tiene en cuenta la paritaria docente. La oferta salarial efectuada por el Gobierno no conformó a los gremialistas lo que amenaza con un plan de lucha para exigir un mejoramiento de la propuesta. Ergo, no comenzarán normalmente las clases en la Provincia.

Tal como parece, el común denominador de los discursos que se vendrán es que está todo mal, cara de serios y vivir al día...



"CONVENCIÓN

DE PELOTUDOS"

Hablando del presidente Alberto Fernández, dicen que se mostró muy molesto por declaraciones de dos ministros en la que insinuaban la proximidad de malas noticias desde el punto de vista del bolsillo, tuvo un arranque de furia a través del grupo de whatsapp que comparte con su Gabinete.

Primero fueron los dichos de su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pronosticando un aumento de tarifas de servicios en junio, y luego el ministro de Transporte, Mario Meoni, planteando que un boleto de colectivo debería valer un dólar (por encima de los 80 pesos).

"¿Qué pasa aquí, había una convención de pelotudos y yo no me enteré?", habría sido el sermón del presidente, quien además le habría pedido a sus ministros que se abstuvieran de dar declaraciones a los medios por un plazo de diez días.



RESPALDO

PRESIDENCIAL

Otra de Fernández: ayer en Rosario al participar del acto por el 208 aniversario del primer izamiento de la Bandera Nacional brindó un fuerte respaldo al gobernador Omar Perotti ante la problemática de la inseguridad. "No estoy aquí para reclamar con ustedes, estoy aquí para solucionar los problemas que el narcotráfico, que el crimen organizado, ha creado en Rosario y todo Santa Fe", remarcó. Y afirmó que su visita a la ciudad de Rosario fue "para poner la cara" frente a los santafesinos. "Soy un rosarino más a la hora de reclamar más seguridad y más justicia", dijo en una ciudad donde murieron más de 40 personas en lo que va del año y en una provincia donde el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, está fuertemente cuestionado.

No es para menos. Sain, que mantiene un alto perfil mediático, concedió una extensa entrevista al canal Crónica TV. En el cierre del reportaje, el funcionario lanzó: "Me vine a Buenos Aires a descansar porque si me quedo en Santa Fe, me cagan a tiros". Después de eso le llovieron críticas (no balas) al funcionario que jugó a ser Capitán América.

"Quizás a @OmarPerotti, el show del despropósito permanente de su Ministro de Seguridad le sirva para disimular la realidad de un gobierno que está como Cristobal Colón: cuando salió no sabía a donde iba y cuando llegó no sabia donde estaba", disparó (¡en Twitter!) Juan Cruz Cándido.