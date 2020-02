Tenía la mira puesta en Tokio

El deportista Braian Toledo falleció en la madrugada a los 26 años de edad en un accidente de tránsito y la noticia fue confirmada por el presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Werthein. "Hemos perdido a una gran persona nuestro querido Braian Toledo. Extraordinario deportista humilde generoso siempre solidario con los demás. Querido Braian QEPD Te extrañaremos mucho. Rezaremos por ti. Mis condolencias a toda la familia en este desgarrador y triste momento", escribió Werthein en sus redes sociales.Toledo, quien se destacó en la disciplina de lanzamiento de jabalina, sufrió un choque con su moto cerca de la localidad de Marcos Paz, de donde era oriundo y, entre los mejores momentos de su carrera deportiva se destaca la medalla de plata que ganó en el Mundial Junior de Barcelona en 2012.Según informaron medios de Marcos Paz, el trágico accidente ocurrió sobre la ruta 40 donde el deportista iba con su vehículo y al pasar por una loma de burro -que, según vecinos, está señalizada- habría perdido el control del rodado. De inmediato, salió despedido, su cuerpo dio contra una palmera y a pesar de que Toledo tenía puesto el casco el fuerte impacto desencadenó en su deceso.Toledo, quien también participó en los Juegos de Londres y Río de Janeiro donde había alcanzado la final y con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio, se había radicado desde hacía meses en Finlandia, donde se encuentran los mejores especialistas de lanzamiento de jabalina. El atleta no estaba clasificado aún para los Juegos Olímpicos de Tokio y para lograrlo tenía varias chances: la primera de ellas era en el Campeonato Nacional de Atletismo, que se disputará a mediados de abril en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay. "Me gustaría que (la clasificación) sea en el Nacional, pero lo veremos con Kari (Ihalainen, su entrenador finlandés) y los médicos. No quiero cometer ninguna locura, porque mi idea es tener diez años más de carrera", había manifestado en enero pasado.En tanto, hace un mes señaló: "Estoy pensando en los Juegos Olímpicos, claro, sigue siendo mi gran sueño, pero no pierdo de vista cada paso que doy y soy feliz cada día, con mi familia, mi novia, mis amigos y con la gente que ayudo".En los últimos días Toledo había estado en Buenos Aires para participar del campus de deportistas juveniles en el Cenard de Núñez con miras a los Juegos de la Juventud de Dakar 2022 y allí brindó su experiencia a los chicos.