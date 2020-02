Rostagno: "Es un nuevo avasallamiento al productor"

Entre los productores agropecuarios resuenan los fantasmas del pasado y el inminente anuncio por la suba de retenciones reaviva el fuego. Desde las entidades manifiestan que ya no saben cómo contener a las bases que quieren un plan de lucha ante este nuevo escenario.“La verdad que amparados en la ley de solidaridad que se sancionó para darle superpoderes al gobierno nacional, vemos un nuevo avasallamiento hacia el productor agropecuario, y si bien no está confirmada la noticia, todo indica de qué se va por ese camino y con el cierre de la inscripción para la otorgamiento de los certificado de exportación, se observa claramente la antesala al anuncio de un incremento de 3 puntos porcentuales en las retenciones a la soja y aún no está claro que va a pasar con los otros cultivos“, señaló el vicepresidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), Pedro Rostagno.El ex presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, sostuvo que “con esta medida el productor, el sector de la producción primaria dejaría de percibir 513 millones de dólares más, de los que ya está aportando en concepto de solidaridad, amparados por esta ley de superpoderes”.Rostagno analizó como estas posibles disposiciones encuentran hoy parado al productor agropecuario y dijo que “muy preocupado y de nuevo en el medio de una campaña donde la soja se sembró con un escenario y se va a cosechar con otro, lo mismo que había pasado en su momento con el trigo ahora va a pasar con la soja; estamos a un par de meses del inicio de la cosecha y nos cambian las reglas del juego en el medio del río”, explicó con un tono molesto.Está claro el hartazgo del sector del campo que una vez más siente que le meten la mano en el bolsillo bajo el justificativo de distribuir la riqueza para quienes se ven más afectados por la crisis. Esto sumado a los fantasmas del pasado con la famosa 125 y las malas relaciones con el gobierno kirchnerista. Sucede que ahora es inminente un nuevo capítulo que tiene por ahora a las entidades conteniendo a las bases que exigen salir a las rutas.“El productor hizo sus números con determinados valores y ahora van a ser otros, además son números que ya eran muy finos antes; ahora muchos productores que por producir van a perder plata, - mucho más los que están alejados del puerto- seguramente van a replantearse los sistemas productivos y si vale la pena seguir produciendo a pérdida”, indicó el dirigente de Carsfe.Respecto al rol de los gobernadores ante este posible escenario, Rostagno dijo que “en su momento el ministro de la producción Daniel Costamagna había manifestado no estar de acuerdo con la suba de retenciones, pero no sé qué poder de intervención puede tener el gobernador para interceder ante el presidente.ARDEN LAS BASESLas entidades que representan a los productores agropecuarios quieren calmar la ansiedad y contener a esas bases que están a punto de estallar ante un panorama que indica nueva suba de retenciones.Pedro Rostagno, como vicepresidente de Carsfe, sabe que el malestar es generalizado. “Las bases estás,-como dijo el presidente de Carsfe con quién integramos la mesa directiva-, al límite y nosotros estamos tratando de contenerlas, pero lo cierto es están reclamando medidas de fuerza inminentes. Desde acá en la zona, en diciembre hubo una asamblea en en San Justo donde el mensaje de esa asamblea fue un cese de comercialización, tema que ha sido tratado en todas las entidades la semana pasada, cuando el ministro Basterra llamó pidiendo la postergación de las medidas hasta se concretase la reunión con la Mesa de Enlace”, dijo.