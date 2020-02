Piden al Ejecutivo por la información fiscal

La diputada Clara García advirtió el incumplimiento por parte del gobierno provincial de la Ley de Responsabilidad Fiscal. “Es evidente que la información la tienen porque los funcionarios afirman públicamente cifras de déficit en base a datos que, sin embargo, no aparecen en ningún informe oficial”, afirmó la legisladora.

La diputada provincial del Partido Socialista, Clara García, exigió al gobierno de Santa Fe la inmediata publicación de la información presupuestaria y financiera de la provincia, a fin de dar cumplimiento a la Ley Nacional N° 25.917 de Responsabilidad Fiscal, y de los Informes de Transparencia de las Cuentas Públicas Provinciales del mes de diciembre de 2019, visto que funcionarios “brindaron detalles de esta relevante información económica como si contara con aval oficial, pero los datos no aparecen publicados”, sostuvo.García recordó que en el año 2004 se sancionó la Ley Nacional N° 25.917 de Responsabilidad Fiscal, a la cual adhirió la provincia, y desde la entrada en vigencia de dicha Ley, en la página web gubernamental se venía publicando información oficial y precisa en torno a la situación de las cuentas públicas, además de análisis mensuales y anuales sobre la evolución de las finanzas, prestación de los bienes y servicios que el Estado Provincial provee a sus ciudadanos, entre otros temas.En este sentido, indicó que en los últimos años Santa Fe “se ha destacado por sus índices de transparencia, donde los organismos independientes le otorgan excelentes puntajes en lo que refiere a la publicidad de sus datos económicos y financieros. En el año 2019, el CIPPEC puntuó a Santa Fe con 9.85 sobre un total de 10 puntos en el índice de transparencia de la información presupuestaria provincial, situándola de esta forma entre las tres provincias más transparentes del país”.“Por lo tanto -continuó la diputada-, no publicar dichos informes en tiempo y forma significa no sólo un gran retroceso en la materia, ya que la nota que consigue la Provincia se vería reducida por dichos incumplimientos por parte del Ejecutivo Provincial, sino que también imposibilita a la ciudadanía el acceso a datos que son vitales para el debate democrático, obtura el control público de los actos de gobierno y genera un manto de desconfianza y sospecha en la administración provincial”.Además, la diputada integrante del interbloque Frente Progresista, afirmó que “es evidente que la información la tienen porque los funcionarios como el ministro de Economía, Walter Agosto, públicamente ha brindado datos de ingresos, gastos, déficit y deudas, sobre las que basa pretensiones de supuesta necesidad económica”.Por tanto, entendiendo que el Gobierno Provincial cuenta con la información presupuestaria y financiera pertinente al cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal y a los estándares de transparencia en las cuentas públicas que se vienen sosteniendo en nuestra provincia, “es realmente preocupante que esa información se mantenga reservada y privada del escrutinio ciudadano, y deteriore, al demorar su publicación, todos los indicadores de calidad y transparencia de gestión pública que nuestra Provincia detentaba hasta el año 2019”, concluyó García.