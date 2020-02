"La prevención del delito es materia del Ejecutivo"

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, encabezó ayer al mediodía el acto de apertura del año judicial que contó con la presencia del gobernador Omar Perotti, la vicegobernadora Alejandra Rodenas y la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo. El magistrado brindó un amplio discurso en el que instó a "profundizar la persecución del delito" a la vez que hizo énfasis en la "separación de poderes" a la hora de enfrentar la problemática.Gutiérrez subrayó que es necesario "contar con organismos calificados, que realicen tareas de investigación, inteligencia y pesquisa lo suficientemente sólidas para profundizar en la persecución del delito, para de esta manera poder traer ante estos estrados no sólo a los autores materiales de los mismos, sino también a sus ideólogos".En momentos en que la Provincia de Santa Fe exhibe indicadores de seguridad alarmantes, con más de 60 asesinatos en menos de dos meses y en medio del debate en torno a la política de seguridad del Gobierno provincial, el titular de la Corte reconoció que "la angustia y la desesperación" empuja a los santafesinos a los Tribunales en busca del resguardo de sus derechos y que en este contexto no debe perderse de vista que "algunas veces, esos planteos desbordan lo jurídico para instalarse en lo político o en lo social. Y es allí adonde debemos comprender que la solución no está en las vías judiciales, sino en la vía legislativa o ejecutiva, o, incluso, en la opción electoral"."La prevención del delito, el cuidado de la seguridad pública de nuestros conciudadanos es materia propia del Poder Ejecutivo", enfatizó Gutiérrez. Asimismo, planteó que "el nuevo sistema procesal penal, aún en su más pleno y efectivo funcionamiento, no constituye la panacea contra la inseguridad" y que "el Poder Judicial entra en escena cuando el hecho ya se perpetró, es decir, cuando ya hay un bien jurídicamente tutelado que ha sido vulnerado".Al respecto, insistió en que "la prevención del delito, el cuidado de la seguridad pública de nuestros conciudadanos es materia propia del Poder Ejecutivo". "La policía de seguridad y el sinfín de recursos propios de la promoción social y de los servicios públicos -que, sin lugar a dudas, contribuyen a disuadir la actividad delictual- resultan ajenos a la órbita de competencia de los jueces", afirmó.Gutiérrez indicó que el Ministerio Público de la Acusación "cuenta con la estructura técnica y administrativa suficiente para cumplir con su función principal, de establecer y ejecutar los lineamientos de la política de persecución penal pública en el ámbito provincial, fijando para ello las prioridades y criterios técnicos de la investigación y persecución de los delitos". Según el titular de la Corte, los fiscales "son los responsables de seleccionar en qué casos y bajo qué fundamentos solicitarán prisión preventiva, por cuáles presentarán acusación y requerirán que los casos sean llevados a juicios", así como también "determinar en qué supuestos concertarán acuerdos abreviados, se aplicarán criterios de oportunidad; o se solicitará la suspensión del juicio a prueba". Finalmente, aclaró el rol de los jueces: "La naturaleza acusatoria de este nuevo sistema limita las facultades de los magistrados a admitir o rechazar las peticiones de las partes".