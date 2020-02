Tras más de 26 años preso será libre Fabián Tablado

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Posterior a estar 26 años y algunos meses detenido, Fabián Tablado -quien en mayo de 1996 mató a su novia Carolina Aló de 113 puñaladas en una vivienda de la bonaerense localidad de Tigre-, recuperará hoy la libertad.Durante la mañana Tablado, actualmente de 43 años, saldrá caminando de la Unidad Penal número 21 de Campana, tras cumplir la condena por el crimen de Aló y otros dos años y meses de prisión por amenazar a otra mujer, con la que se casó mientras estaba preso en 2007 y tuvo dos hijas mellizas, aunque en 2013 la pareja se separó.Una pericia psiquiátrica ordenada por Alejandro David, juez de Ejecución Penal de San Isidro, indica que Tablado presenta facultades mentales normales, aunque se aconseja que no se relacione con sus hijas, las cuales tienen actualmente once años.ALARMA EN LA SOCIEDADEntre otras cuestiones, se enciende la alarma por entender que el hombre presenta "una baja tolerancia a la frustración y que ante ello puede pasar al acto", según consignan fuentes judiciales.El informe fue remitido por la Justicia Penal a la jueza de Familia Silvia Sendra, encargada de tomar eventuales medidas de restricción en cuanto al contacto del femicida con sus hijas y la madre.113 PUÑALADASEl crimen ocurrió el 27 de mayo de 1996, cuando Tablado mató a Carolina Aló, quien tenía 17 años, de 113 puñaladas en su casa de Tigre luego de que ella se negara a tener un hijo con él.Por lo ocurrido, quien ahora sería juzgado por femicida y que empleó una cuchilla de cocina, dos cuchillos de mesa Tramontina y un formón de carpintería, fue juzgado y condenado en mayo de 1998 a 24 años de cárcel.A ello le sumó otros dos años y medio por amenazar de muerte a su expareja.Sin embargo, el recluso se vio beneficiado porque entonces regía la ley del 2x1 que consistía en computar doble cada año que permanecía en prisión preventiva, mientras que también se computaron los años que aprovechó como estímulo educativo.En diciembre pasado, el juez David ya había anticipado la salida de Tablado para esta fecha, mientras señaló que "jurídicamente no hay nada para hacer, porque cumplió su pena".SE SOLICITO UNAPERIMETRALEn mérito a lo que se informa anteriormente, el padre de Carolina Aló pidió una perimetral para Tablado a 24 horas de su liberación.Y lo hizo en un escrito presentado ante el fiscal de Ejecución Penal de San Isidro.En la redacción Edgardo Aló solicitó protección para su familia y allegados, memorando que quien recupera hoy la libertad tras poco más de 26 años de estar detenido, asesinó a Carolina Aló de 113 puñaladas en 1996,Al respecto, Crónica informó que el escrito presentado cercano el mediodía del jueves 27 de febrero ante Rodrigo Caro, fiscal de Ejecución Penal de San Isidro, también tuvo como destino el despacho de Alejandro David, juez del mismo fuero."La salida del condenado pone en alerta no solo a aquellos que somos víctimas, sino al conjunto de la sociedad, ello al ignorarse si se encuentra en condiciones psíquicas de poder manejarse como miembro de la comunidad", señala el padre de la víctima en el escrito.Y agrega que "es de entender que potencialmente el grupo familiar de la víctima Carolina Aló, es visto para el sujeto a liberar como el enemigo, y hasta el momento ninguna autoridad judicial ha tomado la precaución respecto a este potencial acontecer, medidas como el impedimento de acercamiento al domicilio de mi grupo familiar, y al de los allegados de la familia".Además, Edgardo Aló también pide que se le impida a Tablado "todo tipo acercamiento por redes sociales, o aplicaciones de comunicación como Whatsapp y otros, y hasta la de la prohibición de mencionar a la víctima".Finalmente, el escrito sentencia que "no hay que olvidarse, que su libertad será nota periodística de diarios y canales de televisión de Argentina y el mundo".