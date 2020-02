En accidente en la ruta, se mató el deportista argentino Braian Toledo

La noticia golpeó duró en la mañana de ayer en el país, y el mundo deportivo más allá de nuestras fronteras.Braian Toledo, atleta olímpico especialista en lanzamiento de jabalina y una de las figuras del deporte argentino, había fallecido en un siniestro vial ocurrido en la localidad de Marcos Paz, población de la cual era oriundo.A poco ce conocerse la lamentable noticia, en LA OPINION online se dio a conocer que de acuerdo a la agencia Télam el accidente había sucedido sobre la ruta provincial número 40, cuando la moto que guiaba Toledo transitó un "lomo de burro", ocasión en el que el joven salió lanzado por el aire unos 30 metros, e impactó contra una palmera y allí perdió la vida.Según primarios peritajes, una de las palmeras quedó extraída (sobre la que impactó el cuerpo de Toledo), mientras que otra fue quebrada por la moto.UNA ENORMECONMOCIONLa muerte repentina de Toledo generó una conmoción en el deporte argentino en general, y prácticamente no se registró medio de prensa alguno que no se haya referido al lamentables episodio.Y uno de los primeros que aludió al tema fue Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA)."Hemos perdido a una gran persona, nuestro querido Braian Toledo. Extraordinario deportista, humilde, generoso siempre solidario con los demás. Querido Braian QEPD, te extrañaremos mucho. Rezaremos por ti. Mis condolencias a toda la familia en este desgarrador y triste momento", publicó Werthein en su cuenta de la red social Twitter.UNA DE LAS GRANDESESPERANZASEn la información brindada por nuestro medio, se memoró que Braian Toledo, una de las grandes esperanzas de la Argentina en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, obtuvo la medalla de plata en lanzamiento de jabalina en el Campeonato Mundial Junior de Barcelona, en 2012, y participó de los Juegos Olímpicos de Londres el mismo año, y también en los Río 2016.También, que en Río llegó hasta la final, un logro que ningún argentino había alcanzado en el lanzamiento de jabalina desde que lo hiciera Ricardo Heber en Helsinki 1952.Y se completó citando que con el objetivo de llegar lo mejor preparado posible a Tokio, Toledo estaba radicado desde hace meses en Finlandia, donde se encuentran históricamente los mejores especialistas de esa disciplina atlética.Y no todo quedó allí informativamente hablando, dado que se trajo a la memoria una nota publicada por LA OPINION online en la jornada del pasado 24 de enero, cuyo contenido se inserta en esta página.