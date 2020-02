El FMI enviará nueva misión a la Argentina

BUENOS AIRES, 28 (NA).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) enviará la semana próxima otra misión de técnicos a la Argentina para seguir auditando las cuentas públicas, confirmaron ayer fuentes oficiales. La misión será encabezada por Julie Kozack, directora adjunta para el Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de la misión para la Argentina, quienes ya entre el 12 y el 19 de febrero pasado realizaron el análisis de la economía.

Los técnicos arribarán luego de que el ministro Martín Guzmán acordó con la directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva, un nuevo control de las cuentas públicas.

El gobierno aceptó que el FMI revise, en el marco del Artículo IV, todas las variables macroeconómicas de la Argentina, tras lo cual se emite un comunicado sobre cómo ve el organismo a la economía del país.

El nuevo control de las cuentas públicas se realizará en momentos en que el país negocia un nuevo acuerdo con el Fondo para la reestructuración de los vencimientos de deuda que mantiene con el organismo.

La confirmación oficial de la nueva visita se conoció luego de que el FMI aclarara ayer que aún no hay una negociación entre la Argentina y el organismo para refinanciar la deuda de US$ 44.000 millones que el país recibió bajo la gestión de Mauricio Macri.

"Continua el intenso dialogo entre las autoridades argentinas y el FMI", remarcó el vocero del organismo, Gerry Rice, y agregó que se trata de conversaciones "muy constructivas". "Hubo un diálogo continuo y activo entre las autoridades argentinas encabezadas por el ministro Martín Guzmán y las del Fondo que prosiguió en los últimos días una reunión muy importante en Riad en el G20, y publicamos una declaración de la cual se indicó continuar con la revisión del artículo 4° y conversar el programa para el futuro", dijo.

Sin embargo, advirtió que las conversaciones que Argentina está manteniendo con el FMI "no son negociaciones por un nuevo programa sino que son conversaciones". "Argentina no pidió un nuevo programa", indicó. De todos modos, sí consideró que el inicio de la revisión contemplada en el artículo IV es un "paso importante" en esa dirección.

En palabras de Rice, para el FMI "es muy valioso" que Argentina haya aceptado la revisión del artículo mencionado, ya que desde 2004 a 2015 no se había aceptado esta revisión debido a que el Poder Ejecutivo no quería que el FMI evalúe las políticas implementadas por el Gobierno.

Además, aseguró que la economía global crecerá menos por el impacto del coronavirus, que hizo retroceder los indicadores de los principales mercados del mundo, así como de economías regionales atadas al crecimiento de China. "El virus va a tener un impacto en el crecimiento mundial. Hay mucha incertidumbre, hay mucho que aún no sabemos, lo que estamos haciendo es escenarios posibles", expresó Rice.

La revisión prevista en el Artículo IV del estatuto del FMI es un análisis de la información estadística que cada país miembro está obligado a aceptar por el solo hecho de pertenecer al organismo.

La misión estará en Buenos Aires en momentos en que el Ministerio de Economía debe informar sobre las empresas que se encargarán de buscar quienes son los tenedores de los títulos de deuda.

Economía también debe informar qué bancos asesorarán al gobierno en las negociaciones con los acreedores de esos títulos de la deuda externa argentina.