En Italia ya suman 17 los fallecidos y 650 los infectados por el coronavirus

BUENOS AIRES, 28 (NA).- El Servicio Nacional de Protección Civil de Italia confirmó tres nuevos fallecimientos por coronavirus en aquel país, por lo que la cifra de muertes se elevó a 17, mientras que el Papa Francisco encendió las alarmas al cancelar una actividad fuera del Vaticano por "una leve indisposición" en horas de la mañana.Se trata del país europeo más afectado por la epidemia: el número de contagios aumentó a 650, según los últimos datos difundidos, con 43 personas que se recuperaron de la enfermedad hasta el momento.Por su parte, el Sumo Pontífice generó preocupación al no asistir a un evento en la Basílica de San Juan de Letrán para la Liturgia Penitencial con el Clero Romano debido a una "leve indisposición", informó el vocero papal, Matteo Bruni."Es una leve indisposición por la que prefirió quedarse en los ambientes cercanos a Santa Marta", señaló Bruni.Sin embargo, el Santo Padre presidió luego la misa en la Santa Casa de Marta y poco después recibió en audiencia a los miembros del "Movimiento Católico Global del Clima".La salud del Papa Francisco despertó preocupación en el marco de la propagación del coronavirus en la región. El norte de Italia es la zona afectada, principalmente en Lombardía, donde hay 403 casos de COVID-19.Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió desde la ciudad italiana de Nápoles colaboración conjunta a nivel europeo e internacional para frenar el avance de la epidemia."El coronavirus nos preocupa a todos y la situación en la que nos encontramos tiene que ser gestionada con una colaboración conjunta a nivel europeo e internacional", sostuvo el mandatario francés.En España, el número de infectados por el coronavirus Covid-19 ha seguido aumentando este jueves en la que ha sido la jornada con un mayor número de positivos desde que se registró el primer caso el pasado 31 de enero. Doce personas han dado positivo a lo largo del día y 23 se encuentran ya hospitalizadas, una de ellas, en estado grave, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Torrejón (Madrid)."MOMENTO DECISIVO"SEGUN LA OMSEl director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó ayer que la epidemia de coronavirus llegó a un "momento decisivo" y llamó a todos los países a actuar de "forma contundente" para contener la propagación."Estamos en un momento decisivo. Si actuamos ahora de forma contundente podremos frenar a este coronavirus. Mi consejo es que actuemos rápidamente", dijo Adhanom Ghebreyesus durante una rueda de prensa.Pese a que la epidemia surgió en la ciudad de Wuhan, en China, donde se registra la mayor cantidad de infectados y de muertes, el funcionario señaló: "Es lo que sucede en el resto del mundo nuestra mayor preocupación en estos momentos". Y agregó: "Las pruebas de las que disponemos muestran que no parece haber transmisión generalizada".A su vez, remarcó que "las epidemias en Irán, en Italia y en Corea del Sur" demuestran "de lo que es capaz este virus"."En ausencia de una vacuna, y aunque científicamente no sea igual a la gripe, los principios básicos de prevención son los mismos", añadió el director de la OMS.El total de fallecidos hasta el momento en China se sitúa en 2.788 y el de casos confirmados, en 78.824. Del total de casos confirmados, 39.919 siguen activos, un 8% menos. No obstante, entre estos casos hay 7.952 pacientes, un 20%, que se encuentran en estado grave. La buena noticia es que 36.117 personas han sido dadas ya de alta tras superar la enfermedad, un 11% más que el miércoles.Aunque, según el último balance de la OMS, 46 países cuentan con casos diagnosticados de COVID-19, China acapara más del 95% de los infectados.El ex embajador de Irán en El Vaticano Seyyed Hadi Khosroshahi murió luego de contraer coronavirus en el hospital Masih Daneshvari de Teherán.Por su parte, el gobierno iraní prohibió el ingreso de ciudadanos chinos a su territorio, mientras que la vicepresidenta de Asuntos de Mujer y Familia, Masumé Ebtekar, dio positivo luego de ser examinada este jueves, al igual que el presidente del comité parlamentario sobre Seguridad Nacional y Política Exterior, Mojtaba Zolnur.Arabia Saudita suspendió la entrada al país de los peregrinos extranjeros a La Meca con el objetivo de frenar la expansión de la Covid-19, e interrumpió de forma temporal la emisión de visados de turismo a los ciudadanos de países donde se hayan registrados brotes de la enfermedad.Corea del Sur, en tanto, informó de 334 nuevos casos, por lo que suma 1.595 contagios y 12 muertes por el virus.