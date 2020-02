Nueva paritaria docente: ¿hoy podría haber oferta salarial?

El gobierno de Santa Fe convocó a los gremios docentes para este mediodía, en lo que será la tercera reunión paritaria con el sector.Las declaraciones, la semana pasada, de la ministra de Educación, Adriana Cantero, adelantó días atrás que podría haber una oferta de incremento salarial, por lo que la ansiedad se elevó un poco más. "Seguramente ya habrá una propuesta, estamos trabajando mucho para que eso pueda ser posible”, precisó Cantero el pasado lunes en una entrevista con una radio rosarina.Voceros del gobierno provincial informaron que la reunión está prevista para las 11:30 en la sede del Ministerio de Trabajo, con la presencia de su titular, Roberto Sukerman, y su par de la cantera educativa.La convocatoria incluye a representantes de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (Amet) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).En la última reunión del jueves de la semana pasada, las partes pasaron a un cuarto intermedio luego de negociaciones en torno a condiciones de trabajo, salud, concursos, estabilidad, formación docente y temas pedagógicos.A todo esto, la semana pasada, el Ejecutivo provincial hizo un guiño a los gremios atendiendo uno de sus reclamos: comunicó que los sueldos de febrero se liquidarán con la diferencia porcentual del 3,8% correspondiente a la cláusula gatillo por la inflación de diciembre, algo firmado con el gobierno anterior y que los trabajadores pedían que la nueva gestión cumpla.En tanto, la ministra Cantero adelantó en ese encuentro que en la reunión de hoy se realizará formalmente una propuesta con la que el gobierno santafesino busca acordar con los docentes para iniciar el ciclo lectivo el 2 de marzo.Cantero señaló que la idea es lograr "la mejor política salarial posible en un contexto difícil", mientras que la secretaria general de la Amsafe, Sonia Alesso, dijo que "el inicio de clases está sujeto a la propuesta que haga el gobierno y a la valoración que hagan los docentes de esa oferta", y además sentenció que "es en la mesa paritaria, que es el lugar que corresponde, y no a través de los medios", en relación a las declaraciones cruzadas que muchas veces encendían las negociaciones.Recordemos que ayer el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Totta, presentó la primera propuesta para fijar el salario inicial de la restaurada Paritaria Nacional Docente. Tras ese anuncio, y siguiendo sus números como referencia, llegaría ahora la oferta para los docentes santafesinos, según los trascendidos.Es por esto que los dirigentes gremiales llevarán la oferta salarial a una consulta con sus bases para luego tratar el tema en la asamblea provincial de cada una de las organizaciones.En el caso de la paritaria de la administración central –que también comenzó el viernes–, la situación es todavía más compleja, porque a la negociación salarial se suma la discusión por el futuro de los 1300 trabajadores contratados que tiene la Provincia, y que desde diciembre están en una situación de total incertidumbre."Es algo que nos preocupa y que no pudimos resolver el año pasado", dijo Molina tras el encuentro. "El gobierno está dispuesto a hacer una evaluación seria del tema y lo pasó a la comisión técnica para hacer un análisis y dar una resolución a la brevedad", agregó.Si bien en la primera reunión no se habló de la cantidad de empleados estatales que se encuentran en dicho escenario -el gobierno de Miguel Lifschitz relevó unos 1.300-, sí se habló de los criterios que podrán contemplarse para el pase a planta. "Es razonable y lógico que el gobierno quiera revisar los contratos que se hicieron después de los resultados electorales", sostuvo el gremialista.